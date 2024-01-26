МЗС Німеччини викрила російську дезінформаційну кампанію в мережі X

Міністерство закордонних справ Німеччини виявили систематичну російську кампанію по дезінформації на платформі коротких повідомлень X (Twitter) Ілона Маска: понад мільйон неправдивих повідомлень за місяць. Зокрема виявлено десятки тисяч підроблених облікових записів користувачів, передає УНН із посиланням на Spiegel.

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Експерти за дорученням міністерства закордонних справ Німеччини проаналізували мережу X за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для моніторингу повідомлень. Була виявлена велика сітка фальшивих користувачів, які поширювали німецькомовний контент: понад 50 000 підроблених облікових записів користувачів, які разом опублікували більше мільйона повідомлень німецькою мовою на X.

Серед повторюваних тем їхніх повідомлень було наприклад звинувачення в тому, що уряд канцлера Олафа Шольца нехтує народом своєї країни, щоб допомогти Україні у її війні проти росії.

Ось як виглядав один із фальшивих аккаунтів:

Війна в Україні закінчиться через три місяці - заявляв начебто аккаунт міністра закордонних справ Німеччини в X.

Підрахунок майже ідеальний. Використовується звичайне фото, кількість підписників також точна. Але повідомлення, яке поставило під сумнів підтримку Києва Німеччиною, не було абсолютно ідеальним - пояснює Міжнародне радіо Франції.

В одному кутку ми впізнали табличку кирилицею. Ми зрозуміємо: джерело фальшивого аккаунта і неправдивої інформації — Росія. За місяць служби МЗС нарахували не менше 50 тисяч акаунтів і більше мільйона повідомлень. Мета: змусити людей повірити, що Берлін більше не підтримує Україну, або, навпаки, ця підтримка йде на шкоду німцям - вказує RFI.

Масштабна дезінформаційна кампанія

Виявлені акаунти постійно посилаються на фейкові новини на веб-сайтах, створених під справжні ЗМІ. Експерти вважають, що їхнє відкриття є частиною дезінформаційної кампанії "Двійник", яку приписують росії як частину її "гібридної війни" проти Заходу.

Операція "Двійник", про яку стало відомо ще у 2022 році, полягає в узурпації візуальної ідентичності ЗМІ для поширення неправдивої інформації.

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Уряд Франції також звинувачує росію в навмисному поширенні неправдивої інформації про Францію у зв'язку з війною в Україні. Міністерство оборони країни повідомило сьогодні про "скоординовану дію росії" за участю державних ЗМІ, таких як sputnik news, rt і ріа новини.

Зазначається, що показник дезінформаційної кампанії рф, зріс із середини після того, як президент Еммануель Макрон попередив про важливість перемоги на росією та оголосив про нові поставки зброї Україні.

Нагадаємо

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав твердження зарубіжних і місцевих ЗМІ про таємні перемовини між Україною і росією нісенітницею і дезінформацією.

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