Министерство иностранных дел Германии обнаружили систематическую российскую кампанию по дезинформации на платформе коротких сообщений X (Twitter) Илона Маска: более миллиона ложных сообщений за месяц. В частности выявлены десятки тысяч поддельных учетных записей пользователей, передает УНН с ссылкой на Spiegel.

Детали

Эксперты по поручению министерства иностранных дел Германии проанализировали сеть X с помощью специализированного программного обеспечения для мониторинга сообщений. Была обнаружена большая сеть фальшивых пользователей, которые распространяли немецкоязычный контент: более 50 000 поддельных учетных записей пользователей, которые вместе опубликовали более миллиона сообщений на немецком языке на X.

Среди повторяющихся тем их сообщений было, например, обвинение в том, что правительство канцлера Олафа Шольца пренебрегает народом своей страны, чтобы помочь Украине в ее войне против России.

Вот как выглядел один из фальшивых аккаунтов:

Война в Украине закончится через три месяца - заявлял якобы аккаунт министра иностранных дел Германии в X.

Подсчет почти идеальный. Используется обычное фото, количество подписчиков также точное. Но сообщение, которое поставило под сомнение поддержку Киева Германией, не было абсолютно идеальным - объясняет Международное радио Франции.

В одном углу мы узнали табличку кириллицей. Мы поймем: источник фальшивого аккаунта и ложной информации - Россия. За месяц службы МИД насчитали не менее 50 тысяч аккаунтов и более миллиона сообщений. Цель: заставить людей поверить, что Берлин больше не поддерживает Украину, или, наоборот, эта поддержка идет во вред немцам - указывает RFI.

Масштабная дезинформационная кампания

Обнаруженные аккаунты постоянно ссылаются на фейковые новости на веб-сайтах, созданных под настоящие СМИ. Эксперты считают, что их открытие является частью дезинформационной кампании "Двойник", которую приписывают России как часть ее "гибридной войны" против Запада.

Операция "Двойник", о которой стало известно еще в 2022 году, заключается в узурпации визуальной идентичности СМИ для распространения ложной информации.

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Правительство Франции также обвиняет Россию в преднамеренном распространении ложной информации о Франции в связи с войной в Украине. Министерство обороны страны сообщило сегодня о "скоординированном действии России" с участием государственных СМИ, таких как sputnik news, rt и риа новости.

Отмечается, что показатель дезинформационной кампании рф, вырос с середины после того, как президент Эммануэль Макрон предупредил о важности победы на Россией и объявил о новых поставках оружия Украине.

Напомним,

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал утверждения зарубежных и местных СМИ о тайных переговорах между Украиной и россией чушью и дезинформацией.

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