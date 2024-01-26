путин заявил, что против Украины воюет более 600 тысяч россиян

президент россии владимир путин заявил, что в боевых действиях против Украины участвуют более 600 тысяч военных. Об этом он рассказал во время общения со студентами, передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам путина, сейчас зона активных боевых действий достигает более двух тысяч километров.

Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решений, всегда нужно что-то дорабатывать, потому что зона боевых действий большая - почти 2 000 км, а в зоне боевых действий находится более 600 000 человек. Механизм огромный - заявил российский президент.

Он также пожаловался, что этот "механизм", как и любое государственное учреждение работает с определенными административными сложностями.

Дополнение

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ от 26 января, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери рф достигли уже около 380 600 человек, 6265 танков и тысяч единиц другой военной техники.

Напомним,

Министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд заявил, что россия завербовала более 200 непальцев для участия в военных действиях в Украине, в результате чего некоторые из них погибли или попали в плен.