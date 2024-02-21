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российские пропагандисты придумали новый фейк о "сыне Сырского" - Центр противодействия дезинформации

российские пропагандисты придумали новый фейк о "сыне Сырского" - Центр противодействия дезинформации

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 17:17  •  15159 просмотра

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Россия распространила фейковое видео, в котором утверждалось, что приемный сын украинского военачальника поддержал вторжение, но на самом деле он был сыном бывшей жены от другого брака, и они не поддерживали никаких контактов.

В россии придумали новый фейк, мол, у Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского есть приемный сын в Австралии, который поддерживает вторжение в Украину. О вражеской ИПсО предупредили в Центре Противодействия Дезинформации, передает УНН.

российские пропагандисты распространяют видеопровокацию с так называемым "сыном Сырского". Этот ролик является частью масштабной вражеской ИПСО, направленной против командования ВСУ.

- предупредили в Центре противодействия дезинформации.

Детали

По данным ЦПИ россияне пытаются воспользоваться тем, что у многих украинцев, в том числе и военных, есть родственники в РФ. Таким образом враг пытается дискредитировать украинцев.

По данным Центра, Иван Сырский, который стал героем российских роликов, не является сыном Главнокомандующего ВСУ. Он сын бывшей жены Александра Сырского от ее другого брака. Ивана Александр Сырский не усыновлял, а с его матерью развелся еще в 2009 году.

В центре противодействия дезинформации также отметили, что  экс-супруга Александра Сырского еще 14 лет назад уехала вместе с детьми и новым мужем в Австралию. И с ее семьей генерал-полковник Сырский не поддерживает никаких отношений.

Дополнительно

Ранее УНН писал, что украинские аналитики обнаружили масштабную российскую дезинформационную кампанию в социальных сетях, направленную на дискредитацию Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского через фейковые аккаунты, которые распространяют деструктивные российские месседжи.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
avstraliyaАвстралия
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина
російські пропагандисти вигадали новий фейк про "сина Сирського" - Центр протидії дезінформації
Russian propagandists invent a new fake about the "son of Syrsky" - Center for Countering Disinformation
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российские пропагандисты придумали новый фейк о "сыне Сырского" - Центр противодействия дезинформации

Россия распространила фейковое видео, в котором утверждалось, что приемный сын украинского военачальника поддержал вторжение, но на самом деле он был сыном бывшей жены от другого брака, и они не поддерживали никаких контактов.

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