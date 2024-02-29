Після заяви про відставку Макконнелла, Україна втрачає одного з основних прихильників серед республіканців у Сенаті

Протягом останніх двох років сенатор-республіканець від Кентуккі Мітч Макконнелл підтримував надсилання зброї та економічної допомоги Україні у її протистоянні російській агресії. Після раптової заяви про відставку лідера республіканців у Сенаті США, Київ залишиться без важливого союзника серед політиків, які представляють Республіканську партію.

Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

Лідер Республіканської партії має значний вплив, - він підтримував нову допомогу Україні, наскільки він міг на даний момент, проштовхнувши до Палати представників двопартійний пакет іноземної допомоги на 95 мільярдів доларів, незважаючи на критику інших політичних представників США. – пише видання.

Восени 2023 року Макконнелл неодноразово наводив аргументи на користь економічної вигоди від поставок зброї в Україну, звертаючи увагу, що кошти повертаються до США у формі контрактів для оборонної промисловості. Сенатор-республіканець від Кентуккі також тісно співпрацював з лідерами Демократичної партії, щоб ухвалити новий транш допомоги в Сенаті у лютому 2024 року.

Президент Аргентини обіцяє платформу підтримки України в Латинській Америці

Як вказує Politico, Макконнелл перебуває посеред жорсткого внутрішнього конфлікту в Республіканській партії щодо України, намагаючись зберегти уряд відкритим і привести свою партію до більшості в Сенаті.

Втім тепер, коли Макконнелл залишає посаду лідера, дехто сподівається на більше перезавантаження партійних пріоритетів.

Сенатор Роджер Маршалл (Республіканська партія) вже зробив відповідну заяву:

Американці - чи то питання України, чи то питання кордонів ... переважна більшість каже, що настав час - сказав він.

Спікер Палати Представників США Майк Джонсон вважає, що Україна може почекати.

Але це не те, що думають демократи.

Сполучені Штати не можуть "дозволити собі чекати місяць чи два місяці чи три місяці, тому що у нас є шанс програти війну, опинитися з роздробленим НАТО та союзниками, які дистанціюватимуться – попередив Чак Шумер, лідер демократичної більшості в Сенаті.

Демократи визнають, що дії на кордоні необхідні, […] але вони вважають, що врегулювання політичних деталей потребуватиме часу, часу, якого Україна не має - зауважує The Hill.

Нагадаємо

Сенатор Мітч Макконнелл з Кентуккі оголосив, що піде у відставку з посади лідера республіканців у Сенаті в листопаді 2024 року після майже двох десятиліть на цій посаді.

Також УНН повідомляв, що суд штату Іллінойс заборонив колишньому президенту Дональду Трампу брати участь у республіканських праймеріз через його роль у підбурюванні до заколоту в Капітолії США 6 січня, набуття цього рішення було відкладено, щоб дати можливість подати апеляцію.

Буданов запевнив, що Україна ніколи не погодиться "заморозити" війну

Канцлер Австрії застеріг від "спіралі ескалації" у війні рф проти України