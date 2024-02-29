Суд штату Іллінойс заборонив Трампу брати участь у праймеріз
Київ • УНН
Суд штату Іллінойс заборонив колишньому президенту Дональду Трампу брати участь у республіканських праймеріз через його роль у підбурюванні до заколоту в Капітолії США 6 січня, набуття цього рішення було відкладено, щоб дати можливість подати апеляцію.
Суд штату Іллінойс заборонив експрезиденту США Дональду Трампу брати участь у республіканських праймеріз. Набуття чинності цього рішення суду відклали, щоб дати можливість Трампу подати апеляцію до Верховного суду. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Зазначається, що суддя Трейсі Портер ухвалила таке рішення, пославшись на 14-ту поправку конституції США, яка забороняє чиновникам обіймати державні посади, якщо вони брали участь у заколоті. Позов до експрезидента подала адвокатська група Free Speech For People.
Наразі рішення не набуло чинності, аби дати Трампу можливість оскаржити його в Верховному суді.
Прессекретар перевиборчої кампанії Трампа назвав це рішення неконституційним та пообіцяв "швидко оскаржити" його.
Нагадаємо
У грудні минулого року Верховний суд штату Колорадо постановив, що колишній президент США Дональд Трамп має бути дискваліфікований через його ймовірну роль у підбурюванні до насильства у 2021 році, призупинивши дію рішення до січня 2024 року для подачі апеляції. Кампанія Трампа вважає це рішення "помилковим" і планує подати апеляцію до Верховного суду.