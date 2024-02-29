Суд штата Иллинойс запретил Трампу участвовать в праймериз

Суд штата Иллинойс запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в республиканских праймериз. Вступление в силу этого решения суда отложили, чтобы дать возможность Трампу подать апелляцию в Верховный суд. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что судья Трейси Портер приняла такое решение, сославшись на 14-ю поправку конституции США, которая запрещает чиновникам занимать государственные должности, если они участвовали в мятеже. Иск к экс-президенту подала адвокатская группа Free Speech For People.

Пока решение не вступило в силу, чтобы дать Трампу возможность обжаловать его в Верховном суде.

Пресс-секретарь предвыборной кампании Трампа назвал это решение неконституционным и пообещал "быстро обжаловать" его.

Напомним

В декабре прошлого года Верховный суд штата Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп должен быть дисквалифицирован из-за его вероятной роли в подстрекательстве к насилию в 2021 году, приостановив действие решения до января 2024 года для подачи апелляции. Кампания Трампа считает это решение "ошибочным" и планирует подать апелляцию в Верховный суд.