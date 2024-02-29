Канцлер Австрії застеріг від "спіралі ескалації" у війні рф проти України
Київ • УНН
Канцлер Австрії Карл Нехаммер застеріг від "спіралі ескалації" у війні рф проти України і вказав, що потрібні нові рішення для її мирного завершення, у тому числі із залученням країн БРІКС, таких як Китай та Індія.
Канцлер Австрії Карл Нехаммер застеріг від "спіралі ескалації", яку неможливо контролювати, у війні рф проти України, пише УНН з посиланням на Der Standart.
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"Необхідні нові рішення, щоб конфлікт міг закінчитися", - підкреслив Нехаммер у середу ввечері в ефірі ZiB 2.
Він додав, що ми перебуваємо у свого роду "ехо-камері Заходу" і що країни БРІКС мають бути залучені до цього. Насамперед Заходу потрібні Китай та Індія для пошуку мирного рішення. З цими двома країнами треба розмовляти на рівних.
В ефірі ORF Нехаммер побачив президента росії володимира путіна в глухому куті, оскільки він не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. НАТО не тільки розширилося до Швеції та Фінляндії, але й країни оборонного альянсу тепер знову витрачатимуть більше грошей, як давно вимагали США.
У понеділок президент Франції Еммануель Макрон не виключив використання сухопутних військ після зустрічі близько 20 глав держав та урядів у Парижі. Нехаммер заявив у середу, що це не думка більшості.
Коли його запитали, чи не було б відповідальним серйозно обговорити питання нейтралітету Австрії, Нехаммер відповів, що його пріоритетом завжди було те, як найкраще захистити Австрію. Він ніколи не відмовляється обговорювати політику безпеки, але "справа в тому, що нейтралітет зараз нам корисніший".
"Не було консенсусу": Австрія відреагувала на коментарі Макрона щодо можливої відправки військ в Україну27.02.24, 15:09 • 27261 перегляд