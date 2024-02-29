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Канцлер Австрии предостерег от "спирали эскалации" в войне рф против Украины

Канцлер Австрии предостерег от "спирали эскалации" в войне рф против Украины

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 08:59  •  14239 просмотра

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер предостерег от "спирали эскалации" в войне рф против Украины и указал, что нужны новые решения для ее мирного завершения, в том числе с привлечением стран БРИКС, таких как Китай и Индия.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер предостерег от "спирали эскалации", которую невозможно контролировать, в войне рф против Украины, пишет УНН со ссылкой на Der Standart.

Детали

"Необходимы новые решения, чтобы конфликт мог закончиться", - подчеркнул Нехаммер в среду вечером в эфире ZiB 2.

Он добавил, что мы находимся в своего рода "эхо-камере Запада" и что страны БРИКС должны быть вовлечены в это. Прежде всего Западу нужны Китай и Индия для поиска мирного решения. С этими двумя странами надо разговаривать на равных.

В эфире ORF Нехаммер увидел президента россии владимира путина в тупике, поскольку он не достиг ни одной из своих стратегических целей. НАТО не только расширилось до Швеции и Финляндии, но и страны оборонного альянса теперь будут тратить больше денег, как давно требовали США.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон не исключил использование сухопутных войск после встречи около 20 глав государств и правительств в Париже. Нехаммер заявил в среду, что это не мнение большинства. 

Когда его спросили, не было бы ответственным серьезно обсудить вопрос нейтралитета Австрии, Нехаммер ответил, что его приоритетом всегда было то, как лучше всего защитить Австрию. Он никогда не отказывается обсуждать политику безопасности, но "дело в том, что нейтралитет сейчас нам полезнее".

"Не было консенсуса": Австрия отреагировала на комментарии Макрона относительно возможной отправки войск в Украину27 февраля 2024, 13:09 • 24319 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Канцлер Австрії застеріг від "спіралі ескалації" у війні рф проти України
Austrian Chancellor warns against "spiral of escalation" in Russia's war against Ukraine
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Канцлер Австрии предостерег от "спирали эскалации" в войне рф против Украины

Канцлер Австрии Карл Нехаммер предостерег от "спирали эскалации" в войне рф против Украины и указал, что нужны новые решения для ее мирного завершения, в том числе с привлечением стран БРИКС, таких как Китай и Индия.

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