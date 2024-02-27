"Не было консенсуса": Австрия отреагировала на комментарии Макрона относительно возможной отправки войск в Украину

На комментарии президента Франции Эммануэля Макрона относительно того, что он не исключает отправки западных войск в Украину, отреагировал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Заявления президента Франции идут "против" того, что сейчас необходимо, а именно "дипломатической перспективы", раскритиковал заявление Шалленберг, чья страна является одной из немногих стран ЕС, которая не входит в НАТО.

Очевидно, что вчера в Париже вообще не было консенсуса по этому поводу - подчеркнул Шалленберг.

В то же время на саммите по Украине в Париже присутствовал консервативный австрийский канцлер Карл Нехаммер, где, наоборот, призвал как можно быстрее начать мирные переговоры. "Очень неожиданно выступать с темой, по которой нет консенсуса, и тем самым вызывать дебаты, которые нам на самом деле не нужны", - сказал Шалленберг.

Как отмечает австрийское издание ORF, канцлер Австрии Карл Нехаммер также был обеспокоен привлечением западных солдат. Нехаммер сказал, что он с беспокойством смотрит на каждую эскалацию войны. "Чем больше стран НАТО вовлекаются в конфликт, тем более неопределенной становится ситуация для всех нас", - отметил он.

Как сообщает ORF, Нехаммер также высказался относительно переговоров. Речь идет о "полной солидарности" с Киевом и одновременно о том, "работать над тем, чтобы положить конец смертям". Нехаммер призвал страны БРИКС "гораздо теснее привлекаться", чтобы иметь возможность оказывать достаточное давление на россию и президента владимира путина, чтобы положить конец агрессивной войне. "Нехаммер был одним из последних глав западных правительств, которые лично встречались с путиным. Он также не исключил будущей встречи с путиным", - отмечает издание.

Дополнение

26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину.