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"Не було консенсусу": Австрія відреагувала на коментарі Макрона щодо можливої відправки військ в Україну

Київ • УНН

 • 27261 перегляди

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг відреагував на слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що не варто виключати відправку західних військ в Україну, заявивши, що немає консенсусу з цього питання.

"Не було консенсусу": Австрія відреагувала на коментарі Макрона щодо можливої відправки військ в Україну

На коментарі президента Франції Еммануеля Макрона стосовно того, що він не виключає відправлення західних військ в Україну, відреагував міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг, пише УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

Заяви президента Франції йдуть "всупереч" тому, що зараз необхідно, а саме "дипломатичній перспективі", розкритикував заяву Шалленберг, чия країна є однією з небагатьох країн ЄС, яка не входить до НАТО.

Очевидно, що вчора в Парижі взагалі не було консенсусу щодо цього

- наголосив Шалленберг.

У той же час на саміті по Україні в Парижі був присутній консервативний австрійський канцлер Карл Нехаммер, де, навпаки, закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори. "Дуже несподівано виступати з темою, щодо якої немає консенсусу, і тим самим викликати дебати, які нам насправді не потрібні", - сказав Шалленберг.

Як зазначає австрійське видання ORF, канцлер Австрії Карл Нехаммер також був стурбований залученням західних солдатів. Нехаммер сказав, що він із занепокоєнням дивиться на кожну ескалацію війни. "Чим більше країн НАТО залучаються до конфлікту, тим більш невизначеною стає ситуація для всіх нас", - зазначив він.

Як повідомляє ORF, Нехаммер також висловився щодо переговорів. Ідеться про "повну солідарність" з Києвом і водночас про те, "працювати над тим, щоб покласти край смертям". Нехаммер закликав країни БРІКС "набагато тісніше залучатися", щоб мати можливість чинити достатній тиск на росію та президента володимира путіна, щоб покласти край агресивній війні. "Нехаммер був одним із останніх глав західних урядів, які особисто зустрічалися з путіним. Він також не відкинув майбутньої зустрічі з путіним", - зазначає видання.

Доповнення

26 лютого під час завершення конференції з питань України в Парижі Макрон заявив, що не варто виключати відправку західних військ в Україну.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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