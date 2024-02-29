После заявления об отставке Макконнелла, Украина теряет одного из основных сторонников среди республиканцев в Сенате
Киев • УНН
С отставкой Макконнелла с должности лидера республиканцев в Сенате Украина теряет важного союзника в принятии двухпартийных пакетов помощи.
В течение последних двух лет сенатор-республиканец от Кентукки Митч Макконнелл поддерживал отправку оружия и экономической помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии. После внезапного заявления об отставке лидера республиканцев в Сенате США, Киев останется без важного союзника среди политиков, представляющих Республиканскую партию.
Об этом пишет Politico, передает УНН.
Детали
Лидер Республиканской партии имеет значительное влияние, - он поддерживал новую помощь Украине, насколько он мог на данный момент, протолкнув в Палату представителей двухпартийный пакет иностранной помощи на 95 миллиардов долларов, несмотря на критику других политических представителей США. - пишет издание.
Осенью 2023 года Макконнелл неоднократно приводил аргументы в пользу экономической выгоды от поставок оружия в Украину, обращая внимание, что средства возвращаются в США в форме контрактов для оборонной промышленности. Сенатор-республиканец от Кентукки также тесно сотрудничал с лидерами Демократической партии, чтобы принять новый транш помощи в Сенате в феврале 2024 года.
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Как указывает Politico, Макконнелл находится посреди жесткого внутреннего конфликта в Республиканской партии по Украине, пытаясь сохранить правительство открытым и привести свою партию к большинству в Сенате.
Впрочем теперь, когда Макконнелл покидает пост лидера, некоторые надеются на большую перезагрузку партийных приоритетов.
Сенатор Роджер Маршалл (Республиканская партия) уже сделал соответствующее заявление:
Американцы - то ли вопрос Украины, то ли вопрос границ... подавляющее большинство говорит, что пришло время
Спикер Палаты Представителей США Майк Джонсон считает, что Украина может подождать.
Но это не то, что думают демократы.
Соединенные Штаты не могут "позволить себе ждать месяц или два месяца или три месяца, потому что у нас есть шанс проиграть войну, оказаться с раздробленным НАТО и союзниками, которые будут дистанцироваться
Демократы признают, что действия на границе необходимы, [...] но они считают, что урегулирование политических деталей потребует времени, времени, которого у Украины нет
Напомним,
Сенатор Митч Макконнелл из Кентукки объявил, что уйдет в отставкус поста лидера республиканцев в Сенате в ноябре 2024 года после почти двух десятилетий на этом посту.
Также УНН сообщал, что суд штата Иллинойс запретил бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в республиканских праймериз из-за его роли в подстрекательстве к мятежу в Капитолии США 6 января, вступление этого решения было отложено, чтобы дать возможность подать апелляцию.
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