Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Поступки, гірші, ніж Гітлеру перед Другою світовою: американський сенатор-демократ розкритикував план миру для України

Київ • УНН

 • 972 перегляди

Американський сенатор Ворнер назвав 28-пунктний план перемир'я між Україною та росією, запропонований адміністрацією Дональда Трампа, "історично поганою угодою". Він вважає, що план означає "повну капітуляцію України" та може надихнути Китай на агресію проти Тайваню.

Поступки, гірші, ніж Гітлеру перед Другою світовою: американський сенатор-демократ розкритикував план миру для України
Фото: АР

Сенатор-демократ Марк Ворнер різко розкритикував 28-пунктний план перемир’я між Україною та росією, запропонований адміністрацією Дональда Трампа, назвавши його "історично поганою угодою", що може зрівнятися з поступкою Невілла Чемберлена Гітлеру напередодні Другої світової війни. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

У недільному ефірі програми Fox News Sunday сенатор Марк Ворнер заявив, що план перемир’я, який просуває команда Дональда Трампа, фактично означає "повну капітуляцію України" і може мати далекосяжні геополітичні наслідки. Він застеріг, що прийняття документа може надихнути лідера Китаю Сі Цзіньпіна на нові агресивні дії щодо Тайваню.

Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters24.11.25, 08:19 • 10782 перегляди

Сенатор підкреслив, що спосіб формування плану викликає серйозні сумніви.

Очевидно, що цей план, принаймні спочатку, був викладений як просто російський внесок без участі України 

– заявив Ворнер. 

Він додав, що США не можуть погоджуватися на мир, який "винагороджує володимира путіна.

Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G824.11.25, 07:08 • 18548 переглядiв

За даними Politico, пропозиція передбачає передачу Донбасу росії та обмеження чисельності українських сил оборони – кроки, які, на думку Ворнера, ставлять під ризик не лише державність України, а й політичне виживання володимира зеленського.

План уже викликав суперечки всередині Республіканської партії. Низка відомих "яструбів" – Ліндсі Грем, Мітч Макконнелл і Роджер Вікер – закликали адміністрацію Трампа переглянути документ.

Конгрес також повинен мати можливість переглянути угоду про мир в Україні - сенатор Грем24.11.25, 03:30 • 3528 переглядiв

Ті, хто думає, що тиск на жертву та заспокоєння агресора принесе мир, обманюють себе 

– наголосив Макконнелл. 

Водночас сенатор Ерік Шмітт став на бік Трампа, заявивши в ефірі Fox: "Я думаю, що президент Трамп підходить до цього як реаліст… українці програють вже давно".

Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою24.11.25, 02:17 • 19638 переглядiв

Степан Гафтко

