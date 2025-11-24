Поступки, гірші, ніж Гітлеру перед Другою світовою: американський сенатор-демократ розкритикував план миру для України
Київ • УНН
Американський сенатор Ворнер назвав 28-пунктний план перемир'я між Україною та росією, запропонований адміністрацією Дональда Трампа, "історично поганою угодою". Він вважає, що план означає "повну капітуляцію України" та може надихнути Китай на агресію проти Тайваню.
Сенатор-демократ Марк Ворнер різко розкритикував 28-пунктний план перемир’я між Україною та росією, запропонований адміністрацією Дональда Трампа, назвавши його "історично поганою угодою", що може зрівнятися з поступкою Невілла Чемберлена Гітлеру напередодні Другої світової війни. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
У недільному ефірі програми Fox News Sunday сенатор Марк Ворнер заявив, що план перемир’я, який просуває команда Дональда Трампа, фактично означає "повну капітуляцію України" і може мати далекосяжні геополітичні наслідки. Він застеріг, що прийняття документа може надихнути лідера Китаю Сі Цзіньпіна на нові агресивні дії щодо Тайваню.
Сенатор підкреслив, що спосіб формування плану викликає серйозні сумніви.
Очевидно, що цей план, принаймні спочатку, був викладений як просто російський внесок без участі України
Він додав, що США не можуть погоджуватися на мир, який "винагороджує володимира путіна.
За даними Politico, пропозиція передбачає передачу Донбасу росії та обмеження чисельності українських сил оборони – кроки, які, на думку Ворнера, ставлять під ризик не лише державність України, а й політичне виживання володимира зеленського.
План уже викликав суперечки всередині Республіканської партії. Низка відомих "яструбів" – Ліндсі Грем, Мітч Макконнелл і Роджер Вікер – закликали адміністрацію Трампа переглянути документ.
Ті, хто думає, що тиск на жертву та заспокоєння агресора принесе мир, обманюють себе
Водночас сенатор Ерік Шмітт став на бік Трампа, заявивши в ефірі Fox: "Я думаю, що президент Трамп підходить до цього як реаліст… українці програють вже давно".
