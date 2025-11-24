Конгрес також повинен мати можливість переглянути угоду про мир в Україні - сенатор Грем
Сенатор Ліндсі Грем вважає, що Конгрес США повинен оцінити мирний план для України, включаючи гарантії безпеки. Це дозволить забезпечити міцний мир та запобігти майбутній агресії Росії.
Сенатор Ліндсі Грем вважає, що Конгрес Сполучених Штатів Америки повинен мати можливість оцінити мирний план, який визначатиме умови закінчення війни в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на допис сенатора у соцмережі X.
Запропонована угода про мир між росією та Україною дає можливість завершити війну з честю та справедливістю. Конгрес також повинен мати можливість переглянути план, що включає будь-які майбутні гарантії безпеки - так само, як ми маємо можливість переглянути будь-яку ядерну угоду з Іраном
Він наголосив, що справжній, міцний мир в Україні повинен гарантувати, що росія не матиме можливості розпочати нове вторгнення у майбутньому.
За словами сенатора, перегляд угоди Конгресом дозволить досягти цієї мети.
Переговори у Женеві
У неділю, 23 листопада, у Женеві почались переговори України, США та Європи. Головна мета - вдосконалити мирний план Дональда Трампа з урахуванням інтересів України та європейських країн.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори стали найпродуктивнішими, відзначивши суттєвий прогрес у погодженні ключових пунктів. Також за його словами, Трамп був проінформований про переговори і залишився задоволеним.
В свою чергу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про продуктивну першу сесію переговорів з американською делегацією в Женеві. Сторони досягли хорошого прогресу та рухаються до справедливого і тривалого миру.
Україна та США після переговорів у Женеві 23 листопада 2025 року погодили оновлений рамковий документ щодо мирного плану, підтвердивши повагу до суверенітету України. Сторони домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями за участю європейських партнерів.
Сполучені Штати Америки представили оновлений пакет пропозицій щодо врегулювання війни в Україні, заявивши про значний прогрес у перемовинах у Женеві. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що американський план включає від 26 до 28 пунктів, які доопрацьовуються після консультацій з українською стороною.
