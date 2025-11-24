Конгрес також повинен мати можливість переглянути угоду про мир в Україні - сенатор Грем

$42.150.00
48.520.00
ukenru
00:17 • 2658 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
21:45 • 10070 перегляди
CBS Nеws: Зеленський може поїхати до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 19750 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 25638 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 20998 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 20062 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 18320 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 15327 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25 • 15097 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 37626 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
91%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський подякував Трампу та США, а також обговорив з Макроном результати роботи українських команд у Женеві23 листопада, 16:53 • 3542 перегляди
росія і тільки росія розпочала війну і саме вона не хоче її завершувати, а путіну байдуже, скільки людей він втратить - Зеленський 23 листопада, 17:19 • 4212 перегляди
В Ізраїлі повідомили про загибель керівника штабу "Хезболли" під ударом у Бейруті – Reuters23 листопада, 17:48 • 12142 перегляди
Європейські ЗМІ оприлюднили повний текст контрпропозиції до мирного плану США щодо України - Reuters23 листопада, 18:27 • 5540 перегляди
Переговори в Женеві продовжаться завтра - Держсекретар США20:26 • 11544 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 37626 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 111655 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 79255 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 84149 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 90676 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Швейцарія
Франція
Реклама
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 29993 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 40225 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 42430 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 111664 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 61164 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Фільм
Facebook

Конгрес також повинен мати можливість переглянути угоду про мир в Україні - сенатор Грем

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Сенатор Ліндсі Грем вважає, що Конгрес США повинен оцінити мирний план для України, включаючи гарантії безпеки. Це дозволить забезпечити міцний мир та запобігти майбутній агресії Росії.

Конгрес також повинен мати можливість переглянути угоду про мир в Україні - сенатор Грем

Сенатор Ліндсі Грем вважає, що Конгрес Сполучених Штатів Америки повинен мати можливість оцінити мирний план, який визначатиме умови закінчення війни в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на допис сенатора у соцмережі X.

Запропонована угода про мир між росією та Україною дає можливість завершити війну з честю та справедливістю. Конгрес також повинен мати можливість переглянути план, що включає будь-які майбутні гарантії безпеки - так само, як ми маємо можливість переглянути будь-яку ядерну угоду з Іраном

- написав Ліндсі Грем.

Він наголосив, що справжній, міцний мир в Україні повинен гарантувати, що росія не матиме можливості розпочати нове вторгнення у майбутньому.

За словами сенатора, перегляд угоди Конгресом дозволить досягти цієї мети.

Переговори у Женеві

У неділю, 23 листопада, у Женеві почались переговори України, США та Європи. Головна мета - вдосконалити мирний план Дональда Трампа з урахуванням інтересів України та європейських країн.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори стали найпродуктивнішими, відзначивши суттєвий прогрес у погодженні ключових пунктів. Також за його словами, Трамп був проінформований про переговори і залишився задоволеним.

В свою чергу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про продуктивну першу сесію переговорів з американською делегацією в Женеві. Сторони досягли хорошого прогресу та рухаються до справедливого і тривалого миру.

Україна та США після переговорів у Женеві 23 листопада 2025 року погодили оновлений рамковий документ щодо мирного плану, підтвердивши повагу до суверенітету України. Сторони домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями за участю європейських партнерів.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки представили оновлений пакет пропозицій щодо врегулювання війни в Україні, заявивши про значний прогрес у перемовинах у Женеві. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що американський план включає від 26 до 28 пунктів, які доопрацьовуються після консультацій з українською стороною.

CBS Nеws: Зеленський може поїхати до США, але все залежить від зустрічі в Женеві 23.11.25, 22:45 • 10069 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Війна в Україні
Марко Рубіо
Женева
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран