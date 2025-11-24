$42.150.00
48.520.00
ukenru
00:17 • 94 перегляди
Спільна заява США та України після зустрічі в Женеві: погодили оновлений мирний план, підтвердили повагу до суверенітету
21:45 • 5456 перегляди
CBS Nеws: Зеленський може поїхати до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 18061 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 23902 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 19798 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 19444 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 17873 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 15222 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25 • 15014 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 36759 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.5м/с
92%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Японія розмістить ракети на острові біля Тайваню – міністр оборони підтвердив планиPhoto23 листопада, 14:24 • 11381 перегляди
Мерц скептично ставиться до швидкого ухвалення мирного плану і запропонував альтернативний23 листопада, 15:03 • 10905 перегляди
Ізраїль вперше з червня завдав удару по столиці Лівану: ціллю був начальник штабу “Хезболли”Video23 листопада, 15:49 • 13203 перегляди
В Ізраїлі повідомили про загибель керівника штабу "Хезболли" під ударом у Бейруті – Reuters23 листопада, 17:48 • 11251 перегляди
Переговори в Женеві продовжаться завтра - Держсекретар США20:26 • 10497 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 36758 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 110357 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 78506 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 83417 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 89970 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Швейцарія
Франція
Реклама
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 29608 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 39704 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 41930 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 110353 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 60683 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Фільм
Facebook

Спільна заява США та України після зустрічі в Женеві: погодили оновлений мирний план, підтвердили повагу до суверенітету

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Україна та США після переговорів у Женеві 23 листопада 2025 року погодили оновлений рамковий документ щодо мирного плану, підтвердивши повагу до суверенітету України. Сторони домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями за участю європейських партнерів.

Спільна заява США та України після зустрічі в Женеві: погодили оновлений мирний план, підтвердили повагу до суверенітету

Україна та Сполучені Штати Америки після переговорів у Женеві погодили оновлений рамковий документ щодо мирного плану, підтвердили повагу до суверенітету України та домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями за участю європейських партнерів. Про це йдеться у спільній заяві, яку опублікував Офіс президента України, передає УНН.

Деталі

23 листопада 2025 року представники Сполучених Штатів та України зустрілися в Женеві для обговорення американської мирної пропозиції. Переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру.

Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру

- йдеться у заяві.

Українська делегація ще раз висловила вдячність Сполученим Штатам і, зокрема, особисто Президенту Дональду Дж. Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів.

Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть тісний контакт із європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу

- повідомили в ОП України.

Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів.

Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки представили оновлений пакет пропозицій щодо врегулювання війни в Україні, заявивши про значний прогрес у перемовинах у Женеві. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що американський план включає від 26 до 28 пунктів, які доопрацьовуються після консультацій з українською стороною.

CBS Nеws: Зеленський може поїхати до США, але все залежить від зустрічі в Женеві 23.11.25, 22:45 • 5446 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марко Рубіо
Женева
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна