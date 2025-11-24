Спільна заява США та України після зустрічі в Женеві: погодили оновлений мирний план, підтвердили повагу до суверенітету
Київ • УНН
Україна та США після переговорів у Женеві 23 листопада 2025 року погодили оновлений рамковий документ щодо мирного плану, підтвердивши повагу до суверенітету України. Сторони домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями за участю європейських партнерів.
Україна та Сполучені Штати Америки після переговорів у Женеві погодили оновлений рамковий документ щодо мирного плану, підтвердили повагу до суверенітету України та домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями за участю європейських партнерів. Про це йдеться у спільній заяві, яку опублікував Офіс президента України, передає УНН.
Деталі
23 листопада 2025 року представники Сполучених Штатів та України зустрілися в Женеві для обговорення американської мирної пропозиції. Переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру.
Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру
Українська делегація ще раз висловила вдячність Сполученим Штатам і, зокрема, особисто Президенту Дональду Дж. Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів.
Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть тісний контакт із європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу
Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів.
Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення.
Нагадаємо
Сполучені Штати Америки представили оновлений пакет пропозицій щодо врегулювання війни в Україні, заявивши про значний прогрес у перемовинах у Женеві. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що американський план включає від 26 до 28 пунктів, які доопрацьовуються після консультацій з українською стороною.
