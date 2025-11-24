Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
Украина и Соединенные Штаты Америки после переговоров в Женеве согласовали обновленный рамочный документ по мирному плану, подтвердили уважение к суверенитету Украины и договорились продолжить интенсивную работу над совместными предложениями с участием европейских партнеров. Об этом говорится в совместном заявлении, которое опубликовал Офис президента Украины, передает УНН.
23 ноября 2025 года представители Соединенных Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского мирного предложения. Переговоры были конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира.
Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов. Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру
Украинская делегация еще раз выразила благодарность Соединенным Штатам и, в частности, лично Президенту Дональду Дж. Трампу за непоколебимую преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней.
Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями. Они также будут поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами в ходе дальнейшего продвижения процесса
Окончательные решения по этому рамочному документу будут принимать президенты Украины и Соединенных Штатов.
Обе стороны подтвердили готовность продолжить совместно работать для достижения мира, который будет гарантировать Украине безопасность, стабильность и восстановление.
Соединенные Штаты Америки представили обновленный пакет предложений по урегулированию войны в Украине, заявив о значительном прогрессе в переговорах в Женеве. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американский план включает от 26 до 28 пунктов, которые дорабатываются после консультаций с украинской стороной.
