CBS News: Зеленский может поехать в США на следующей неделе, но все зависит от встречи в Женеве
17:09 • 14620 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
17:04 • 21439 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
17:00 • 17747 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
16:43 • 17854 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 17229 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
23 ноября, 14:06 • 14761 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
23 ноября, 12:25 • 14891 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 35540 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 44750 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
CBS News: Зеленский может поехать в США на следующей неделе, но все зависит от встречи в Женеве

Киев • УНН

 • 2214 просмотра

Официальные лица Соединенных Штатов Америки и Украины обсуждают потенциальный визит Президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Поездка зависит от результатов мирных переговоров в Женеве.

Высокопоставленные должностные лица Украины и Соединенных Штатов Америки обсуждают потенциальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом информирует CBS News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что официальные представители США и Украины обсуждают возможный визит Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

По словам нескольких американских и украинских должностных лиц, осведомленных о ходе переговоров, стороны рассматривают потенциальный визит президента Владимира Зеленского в США уже на этой неделе в рамках усилий президента Трампа достичь договоренности по Украине до Дня благодарения

- пишет CBS News.

По словам чиновников, поездка Зеленского будет зависеть от результатов мирных переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что пока нет четких планов относительно визита Зеленского, учитывая интенсивную дипломатическую активность, а также не запланировано никаких переговоров с Россией или в России.

Другим возможным результатом женевских переговоров может стать поездка министра армии США Дэна Дрисколла в Россию или встреча с российскими должностными лицами в другом месте

- сказал американский чиновник.

Российские официальные представители проинформировали CBS News, что пока ничего не запланировано.

Напомним

Президент Зеленский заявил о прогрессе в мирных переговорах и признаках того, что команда Дональда Трампа готова прислушаться к позиции Украины. Дипломатическая работа усиливается, а переговоры в Швейцарии продлятся до позднего вечера.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о продуктивной первой сессии переговоров с американской делегацией в Женеве. Стороны достигли хорошего прогресса и движутся к справедливому и прочному миру.

Также УНН сообщал, что США выступают против участия европейских дипломатов в сегодняшних переговорах в Швейцарии по мирному плану Украины.  

Вита Зеленецкая

