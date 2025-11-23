CBS News: Зеленский может поехать в США на следующей неделе, но все зависит от встречи в Женеве
Киев • УНН
Официальные лица Соединенных Штатов Америки и Украины обсуждают потенциальный визит Президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Поездка зависит от результатов мирных переговоров в Женеве.
Высокопоставленные должностные лица Украины и Соединенных Штатов Америки обсуждают потенциальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом информирует CBS News, передает УНН.
Детали
Отмечается, что официальные представители США и Украины обсуждают возможный визит Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.
По словам нескольких американских и украинских должностных лиц, осведомленных о ходе переговоров, стороны рассматривают потенциальный визит президента Владимира Зеленского в США уже на этой неделе в рамках усилий президента Трампа достичь договоренности по Украине до Дня благодарения
По словам чиновников, поездка Зеленского будет зависеть от результатов мирных переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября.
Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что пока нет четких планов относительно визита Зеленского, учитывая интенсивную дипломатическую активность, а также не запланировано никаких переговоров с Россией или в России.
Другим возможным результатом женевских переговоров может стать поездка министра армии США Дэна Дрисколла в Россию или встреча с российскими должностными лицами в другом месте
Российские официальные представители проинформировали CBS News, что пока ничего не запланировано.
Напомним
Президент Зеленский заявил о прогрессе в мирных переговорах и признаках того, что команда Дональда Трампа готова прислушаться к позиции Украины. Дипломатическая работа усиливается, а переговоры в Швейцарии продлятся до позднего вечера.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о продуктивной первой сессии переговоров с американской делегацией в Женеве. Стороны достигли хорошего прогресса и движутся к справедливому и прочному миру.
Также УНН сообщал, что США выступают против участия европейских дипломатов в сегодняшних переговорах в Швейцарии по мирному плану Украины.
