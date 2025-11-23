$42.150.00
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
09:30 • 16929 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 38714 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 64174 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 14:45 • 49555 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 13:41 • 30819 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 27757 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 22621 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 23545 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 28624 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Мирний план буде остаточно узгоджений під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Це відбудеться після координаційних зустрічей та переговорів у Женеві.

Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі - ЗМІ

Мирний план буде остаточно узгоджений під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Ми сподіваємося узгодити останні деталі... щоб скласти угоду, вигідну для них (України - ред.). Нічого не буде досягнуто, поки два президенти не зустрінуться

- сказав чиновник.

Американський чиновник зазначив, що в неділю вранці відбудуться координаційні зустрічі, перш ніж розпочнуться серйозні переговори в Женеві. Чиновник додав, що це буде цілий день переговорів у різних форматах між американськими та українськими посадовцями.

За словами співрозмовника, напередодні зустрічі в Женеві також відбулися позитивні та конструктивні переговори між американськими та українськими посадовцями.

Нагадаємо

Українська делегація, призначена Володимиром Зеленським, розпочала роботу щодо мирних переговорів в Женеві.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував початок зустрічі української і американської делегацій в Швейцарії щодо припинення війни з росією.

Павло Башинський

