Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі - ЗМІ
Київ • УНН
Мирний план буде остаточно узгоджений під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Ми сподіваємося узгодити останні деталі... щоб скласти угоду, вигідну для них (України - ред.). Нічого не буде досягнуто, поки два президенти не зустрінуться
Американський чиновник зазначив, що в неділю вранці відбудуться координаційні зустрічі, перш ніж розпочнуться серйозні переговори в Женеві. Чиновник додав, що це буде цілий день переговорів у різних форматах між американськими та українськими посадовцями.
За словами співрозмовника, напередодні зустрічі в Женеві також відбулися позитивні та конструктивні переговори між американськими та українськими посадовцями.
Нагадаємо
Українська делегація, призначена Володимиром Зеленським, розпочала роботу щодо мирних переговорів в Женеві.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував початок зустрічі української і американської делегацій в Швейцарії щодо припинення війни з росією.