Українська делегація розпочала роботу в Женеві - Єрмак
Київ • УНН
Українська делегація, призначена Володимиром Зеленським, розпочала роботу щодо мирних переговорів у Женеві. Про це повідомив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Деталі
Єрмак повідомив про зустрічі з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером.
Наступна зустріч – із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах
Нагадаємо
Українські радники у неділю працюватимуть у Швейцарії разом із представниками США, Британії, Франції та Німеччини щодо параметрів мирної угоди.
За інформацією Axios, США продовжують працювати з українською стороною над редакцією мирного плану з завершення війни.
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
Також УНН повідомляв, що США виступають проти участі європейських дипломатів у сьогоднішніх переговорах у Швейцарії щодо мирного плану України.