Украинская делегация начала работу в Женеве - Ермак

Эксклюзив
09:30 • 12613 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 35765 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 61840 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 47446 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 29690 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 27154 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 22326 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 23423 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 28515 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 44053 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
Эксклюзивы
"Речь идет не только о безопасности Украины": страны NB8 заявляют о непоколебимой поддержке Киева на фоне агрессии РФ23 ноября, 03:14 • 10711 просмотра
Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненыхVideo23 ноября, 05:10 • 13046 просмотра
В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадрыVideo05:53 • 40674 просмотра
США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ08:44 • 7872 просмотра
Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре09:07 • 10622 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
09:30 • 12615 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 88438 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 65565 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 71047 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 77709 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Женева
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 22999 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 32440 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 35206 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 88438 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 54336 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Вашингтон Пост
Дипломатка

Украинская делегация начала работу в Женеве - Ермак

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Украинская делегация, назначенная Владимиром Зеленским, начала работу по мирным переговорам в Женеве. Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Украинская делегация начала работу в Женеве - Ермак

Украинская делегация, назначенная Владимиром Зеленским, начала работу по мирным переговорам в Женеве. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Ермак сообщил о встречах с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером.

Следующая встреча – с делегацией США. Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах

- заявил глава Офиса Президента Украины.

Виткофф и Рубио прибыли в Женеву для обсуждения мирного плана - СМИ23.11.25, 12:49 • 1094 просмотра

Напомним

Украинские советники в воскресенье будут работать в Швейцарии вместе с представителями США, Великобритании, Франции и Германии по параметрам мирного соглашения.

По информации Axios, США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны.

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Также УНН сообщал, что США выступают против участия европейских дипломатов в сегодняшних переговорах в Швейцарии по мирному плану Украины.

Евгений Устименко

Политика
Военное положение
Война в Украине
Женева
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский