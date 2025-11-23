Украинская делегация начала работу в Женеве - Ермак
Киев • УНН
Украинская делегация, назначенная Владимиром Зеленским, начала работу по мирным переговорам в Женеве. Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Детали
Ермак сообщил о встречах с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером.
Следующая встреча – с делегацией США. Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах
Напомним
Украинские советники в воскресенье будут работать в Швейцарии вместе с представителями США, Великобритании, Франции и Германии по параметрам мирного соглашения.
По информации Axios, США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны.
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
Также УНН сообщал, что США выступают против участия европейских дипломатов в сегодняшних переговорах в Швейцарии по мирному плану Украины.