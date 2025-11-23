Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план во время личной встречи - СМИ

$42.150.00
12:25 • 2024 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
09:30 • 16255 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 38386 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 63874 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 49295 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 30740 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 27691 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 22607 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 23530 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 28608 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Материальное положение россиян ухудшается: лишь 8% отмечают увеличение достатка - ЦПД23 ноября, 04:30 • 5052 просмотра
Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненыхVideo23 ноября, 05:10 • 14639 просмотра
В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадрыVideo23 ноября, 05:53 • 42352 просмотра
США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ08:44 • 10622 просмотра
Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре09:07 • 12584 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
09:30 • 16241 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 90417 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 66694 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 72107 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 78765 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 23626 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 33105 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 35826 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 90417 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 54910 просмотра
Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план во время личной встречи - СМИ

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Мирный план будет окончательно согласован во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Это произойдет после координационных встреч и переговоров в Женеве.

Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план во время личной встречи - СМИ

Мирный план будет окончательно согласован во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Мы надеемся согласовать последние детали... чтобы составить соглашение, выгодное для них (Украины - ред.). Ничего не будет достигнуто, пока два президента не встретятся

- сказал чиновник.

Американский чиновник отметил, что в воскресенье утром состоятся координационные встречи, прежде чем начнутся серьезные переговоры в Женеве. Чиновник добавил, что это будет целый день переговоров в различных форматах между американскими и украинскими должностными лицами.

По словам собеседника, накануне встречи в Женеве также состоялись позитивные и конструктивные переговоры между американскими и украинскими должностными лицами.

Напомним

Украинская делегация, назначенная Владимиром Зеленским, начала работу по мирным переговорам в Женеве.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало встречи украинской и американской делегаций в Швейцарии по прекращению войны с россией.

Павел Башинский

Война в Украине
Женева
Reuters
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина