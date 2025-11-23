Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план во время личной встречи - СМИ
Киев • УНН
Мирный план будет окончательно согласован во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Это произойдет после координационных встреч и переговоров в Женеве.
Мирный план будет окончательно согласован во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Мы надеемся согласовать последние детали... чтобы составить соглашение, выгодное для них (Украины - ред.). Ничего не будет достигнуто, пока два президента не встретятся
Американский чиновник отметил, что в воскресенье утром состоятся координационные встречи, прежде чем начнутся серьезные переговоры в Женеве. Чиновник добавил, что это будет целый день переговоров в различных форматах между американскими и украинскими должностными лицами.
По словам собеседника, накануне встречи в Женеве также состоялись позитивные и конструктивные переговоры между американскими и украинскими должностными лицами.
Напомним
Украинская делегация, назначенная Владимиром Зеленским, начала работу по мирным переговорам в Женеве.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало встречи украинской и американской делегаций в Швейцарии по прекращению войны с россией.