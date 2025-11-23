$42.150.00
CBS News: Зеленский может поехать в США на следующей неделе, но все зависит от встречи в Женеве
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в Женеве
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процесса
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – Умеров
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Рубио заявил, что ничего не слышал об альтернативном плане от Европы по завершению войны

Киев • УНН

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не получал информации о европейских предложениях, несмотря на встречу с советниками по нацбезопасности. Он не видел никакого контрплана, хотя СМИ распространили текст отредактированного мирного соглашения от Великобритании, Франции и Германии.

Рубио заявил, что ничего не слышал об альтернативном плане от Европы по завершению войны

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что ему не поступала информация о каких-либо европейских предложениях, несмотря на проведенную встречу с советниками по национальной безопасности европейских государств. Об этом информирует УНН со ссылкой на Clash Report.

Детали

На вопрос журналистов о контрпредложениях европейских представителей, которые публиковались в СМИ, Марко Рубио ответил, что ничего не слышал об этом.

"Я не знаю о контрплане. Я не видел ни одного контрплана", - сказал Госсекретарь США.

Напомним

Европейские СМИ распространили полный текст отредактированного мирного соглашения, которое лидеры Великобритании, Франции и Германии предлагают как альтернативу американскому плану урегулирования войны между Украиной и Россией. Документ стран E3 базируется на американском плане, но содержит ряд существенных уточнений, изменений и исключений в каждом разделе.

Вита Зеленецкая

