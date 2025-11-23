Рубио заявил, что ничего не слышал об альтернативном плане от Европы по завершению войны
Киев • УНН
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не получал информации о европейских предложениях, несмотря на встречу с советниками по нацбезопасности. Он не видел никакого контрплана, хотя СМИ распространили текст отредактированного мирного соглашения от Великобритании, Франции и Германии.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что ему не поступала информация о каких-либо европейских предложениях, несмотря на проведенную встречу с советниками по национальной безопасности европейских государств. Об этом информирует УНН со ссылкой на Clash Report.
Детали
На вопрос журналистов о контрпредложениях европейских представителей, которые публиковались в СМИ, Марко Рубио ответил, что ничего не слышал об этом.
"Я не знаю о контрплане. Я не видел ни одного контрплана", - сказал Госсекретарь США.
Напомним
Европейские СМИ распространили полный текст отредактированного мирного соглашения, которое лидеры Великобритании, Франции и Германии предлагают как альтернативу американскому плану урегулирования войны между Украиной и Россией. Документ стран E3 базируется на американском плане, но содержит ряд существенных уточнений, изменений и исключений в каждом разделе.
Мы поговорили с Трампом, я думаю, он доволен переговорами – Рубио23.11.25, 20:55 • 2912 просмотров