Рубіо заявив, що нічого не чув про альтернативний план від Європи щодо завершення війни
Київ • УНН
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не отримував інформації про європейські пропозиції, попри зустріч з радниками з нацбезпеки. Він не бачив жодного контрплану, хоча ЗМІ поширили текст відредагованої мирної угоди від Великої Британії, Франції та Німеччини.
Деталі
На питання журналістів про контрпропозиції європейських представників, які публікувалися у ЗМІ, Марко Рубіо відповів, що нічого не чув про це.
"Я не знаю про контрплан. Я не бачив жодного контрплану", - сказав Держсекретар США.
Нагадаємо
Європейські ЗМІ поширили повний текст відредагованої мирної угоди, яку лідери Великої Британії, Франції та Німеччини пропонують як альтернативу американському плану врегулювання війни між Україною та росією. Документ країн E3 базується на американському плані, але містить низку суттєвих уточнень, змін та виключень у кожному розділі.
