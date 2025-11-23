Ми поговорили з Трампом, я думаю, він задоволений переговорами – Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон і Київ досягли прогресу в роботі над мирною ініціативою, яку обговорюють з командою Дональда Трампа. За його словами, Трамп був проінформований про переговори і залишився задоволеним.
Деталі
За підсумками зустрічей Рубіо зазначив, що між сторонами відчувається позитивна динаміка. Вдруге за вечір держсекретар підкреслив, що переговори пройшли дуже успішно.
Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми можемо щось тут зробити, бо ми досягли величезного прогресу
Він підкреслив, що робота над планом триває, хоча остаточних домовленостей поки немає.
Я не хочу оголошувати тут перемогу чи остаточність. Ще є над чим працювати, але сьогодні ми набагато далі попереду, ніж були, коли починали сьогодні вранці, і точно, ніж тиждень тому
Він також повідомив, що провів розмову з Дональдом Трампом і той залишився задоволений перебігом переговорів: "Ми поговорили з Трампом, я думаю, він задоволений переговорами".
Водночас він уникнув конкретики щодо деталей плану та не став обіцяти, що домовленості будуть досягнуті до Дня подяки, як раніше наполягав Трамп. За його словами, остаточний результат може з’явитися "скоро", але терміни залишаються відкритими.
