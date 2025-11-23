Мы поговорили с Трампом, я думаю, он доволен переговорами – Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон и Киев достигли прогресса в работе над мирной инициативой, которую обсуждают с командой Дональда Трампа. По его словам, Трамп был проинформирован о переговорах и остался доволен.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в Женеве, что Вашингтон и Киев продвинулись вперед в работе над мирной инициативой, которую сейчас обсуждают с командой президента Дональда Трампа. По его словам, Трампа проинформировали о ходе переговоров, и он остался доволен. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
По итогам встреч Рубио отметил, что между сторонами ощущается позитивная динамика. Во второй раз за вечер госсекретарь подчеркнул, что переговоры прошли очень успешно.
Я очень оптимистично настроен относительно того, что мы можем что-то здесь сделать, потому что мы достигли огромного прогресса
Он подчеркнул, что работа над планом продолжается, хотя окончательных договоренностей пока нет.
Я не хочу объявлять здесь победу или окончательность. Еще есть над чем работать, но сегодня мы намного дальше впереди, чем были, когда начинали сегодня утром, и точно, чем неделю назад
Он также сообщил, что провел разговор с Дональдом Трампом, и тот остался доволен ходом переговоров: "Мы поговорили с Трампом, я думаю, он доволен переговорами".
В то же время он избежал конкретики относительно деталей плана и не стал обещать, что договоренности будут достигнуты до Дня благодарения, как ранее настаивал Трамп. По его словам, окончательный результат может появиться "скоро", но сроки остаются открытыми.
