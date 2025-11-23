Мы поговорили с Трампом, я думаю, он доволен переговорами – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в Женеве, что Вашингтон и Киев продвинулись вперед в работе над мирной инициативой, которую сейчас обсуждают с командой президента Дональда Трампа. По его словам, Трампа проинформировали о ходе переговоров, и он остался доволен. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

По итогам встреч Рубио отметил, что между сторонами ощущается позитивная динамика. Во второй раз за вечер госсекретарь подчеркнул, что переговоры прошли очень успешно.

Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процесса

Я очень оптимистично настроен относительно того, что мы можем что-то здесь сделать, потому что мы достигли огромного прогресса

Он подчеркнул, что работа над планом продолжается, хотя окончательных договоренностей пока нет.

Я не хочу объявлять здесь победу или окончательность. Еще есть над чем работать, но сегодня мы намного дальше впереди, чем были, когда начинали сегодня утром, и точно, чем неделю назад