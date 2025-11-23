$42.150.00
Зеленский заявил о сигналах, что команда Трампа слышит Украину: делегации в Швейцарии будут работать до ночи

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Президент Зеленский заявил о прогрессе в мирных переговорах и признаках того, что команда Дональда Трампа готова прислушаться к позиции Украины. Дипломатическая работа усиливается, а переговоры в Швейцарии продлятся до позднего вечера.

Зеленский заявил о сигналах, что команда Трампа слышит Украину: делегации в Швейцарии будут работать до ночи

Украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил о прогрессе в переговорах по мирным инициативам. По его словам, есть признаки того, что команда президента США Дональда Трампа готова прислушаться к позиции Украины, а дипломатическая работа усиливается по всем направлениям. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в его Телеграм-канале.

Детали

В обращении Зеленский подчеркнул интенсивность дипломатического дня.

Сегодня – день многих встреч и переговоров, фактически с утра – звонки, совещания, консультации. Украинская делегация в Женеве уже провела ряд встреч: с американской стороной, также с нашими европейскими партнерами… Многое меняется: очень внимательно мы работаем над шагами, которые нужны для окончания войны 

– сказал президент.

По словам Зеленского, переговоры продлятся в Швейцарии до позднего вечера.

Сегодня еще продолжатся переговоры в Швейцарии, фактически до ночи команды будут работать… Важно, что разговор с американскими представителями есть, и есть сигналы, что команда Президента Трампа слышит нас 

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина всегда стремилась к миру и не станет препятствием для его достижения.

Первый приоритет – это надежный мир, гарантированная безопасность, уважение к нашим людям 

– заявил он.

Зеленский также подчеркнул, что украинская позиция остается устойчивой и объединенной. Президент завершил обращение словами о продолжении активной работы на следующий день и важности консолидированных дипломатических усилий.

Степан Гафтко

