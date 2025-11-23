$42.150.00
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві
17:04 • 18189 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесу
17:00 • 15109 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
16:43 • 15543 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 15794 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – Умєров
23 листопада, 14:06 • 14154 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці "Одрекс": апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25 • 14583 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 33597 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 44521 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 67653 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 33604 перегляди
П'ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихідних
21 листопада, 18:00
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів
21 листопада, 17:13
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 80840 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки Odrex
21 листопада, 11:38
Зеленський заявив про сигнали, що команда Трампа чує Україну: делегації у Швейцарії працюватимуть до ночі

Київ • УНН

 • 1580 перегляди

Президент Зеленський заявив про прогрес у мирних переговорах та ознаки того, що команда Дональда Трампа готова прислухатися до позиції України. Дипломатична робота посилюється, а перемовини у Швейцарії триватимуть до пізнього вечора.

Зеленський заявив про сигнали, що команда Трампа чує Україну: делегації у Швейцарії працюватимуть до ночі

Український президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив про прогрес у переговорах щодо мирних ініціатив. За його словами, є ознаки того, що команда президента США Дональда Трампа готова прислухатися до позиції України, а дипломатична робота посилюється на всіх напрямках. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Зеленського в його Телеграм–каналі.

Деталі

У зверненні Зеленський підкреслив інтенсивність дипломатичного дня.

Сьогодні – день багатьох зустрічей і перемовин, фактично від ранку – дзвінки, наради, консультації. Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей: з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами… Багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни 

– сказав президент.

"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві 23.11.25, 19:09 • 11773 перегляди

За словами Зеленського, перемовини триватимуть у Швейцарії до пізнього вечора.

Сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії, фактично до ночі команди працюватимуть… Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас 

– підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна завжди прагнула миру та не стане перешкодою для його досягнення.

Перший пріоритет – це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей 

– заявив він.

Зеленський також підкреслив, що українська позиція залишається стійкою та об’єднаною. Президент завершив звернення словами про продовження активної роботи наступного дня та важливість консолідованих дипломатичних зусиль.

Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – Умєров23.11.25, 16:50 • 15803 перегляди

Степан Гафтко

