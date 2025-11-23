Зеленський заявив про сигнали, що команда Трампа чує Україну: делегації у Швейцарії працюватимуть до ночі

Український президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив про прогрес у переговорах щодо мирних ініціатив. За його словами, є ознаки того, що команда президента США Дональда Трампа готова прислухатися до позиції України, а дипломатична робота посилюється на всіх напрямках. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Зеленського в його Телеграм–каналі.

У зверненні Зеленський підкреслив інтенсивність дипломатичного дня.

Сьогодні – день багатьох зустрічей і перемовин, фактично від ранку – дзвінки, наради, консультації. Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей: з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами… Багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни