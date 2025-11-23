Зеленський заявив про сигнали, що команда Трампа чує Україну: делегації у Швейцарії працюватимуть до ночі
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про прогрес у мирних переговорах та ознаки того, що команда Дональда Трампа готова прислухатися до позиції України. Дипломатична робота посилюється, а перемовини у Швейцарії триватимуть до пізнього вечора.
Український президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив про прогрес у переговорах щодо мирних ініціатив. За його словами, є ознаки того, що команда президента США Дональда Трампа готова прислухатися до позиції України, а дипломатична робота посилюється на всіх напрямках. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Зеленського в його Телеграм–каналі.
Деталі
У зверненні Зеленський підкреслив інтенсивність дипломатичного дня.
Сьогодні – день багатьох зустрічей і перемовин, фактично від ранку – дзвінки, наради, консультації. Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей: з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами… Багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві 23.11.25, 19:09 • 11773 перегляди
За словами Зеленського, перемовини триватимуть у Швейцарії до пізнього вечора.
Сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії, фактично до ночі команди працюватимуть… Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас
Президент наголосив, що Україна завжди прагнула миру та не стане перешкодою для його досягнення.
Перший пріоритет – це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей
Зеленський також підкреслив, що українська позиція залишається стійкою та об’єднаною. Президент завершив звернення словами про продовження активної роботи наступного дня та важливість консолідованих дипломатичних зусиль.
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – Умєров23.11.25, 16:50 • 15803 перегляди