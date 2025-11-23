"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що під час перемовин із американською стороною у Женеві було досягнуто хорошого прогресу і сторони рухаються до справедливого і тривалого миру, передає УНН.

Я хочу підтвердити, що ми провели дуже продуктивну першу сесію з поважною американською делегацією. Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру. Український народ заслуговує і прагне цього миру більше, ніж будь-хто інший на цій планеті. Ми дякуємо нашим великим друзям, США, і особисто президенту Трампу. І ми продовжимо працювати сьогодні, як сказав секретар