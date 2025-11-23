$42.150.00
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесу
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – Умєров
Смерть пацієнта у скандальній клініці "Одрекс": апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві

Київ • УНН

 • 2870 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про продуктивну першу сесію переговорів з американською делегацією в Женеві. Сторони досягли хорошого прогресу та рухаються до справедливого і тривалого миру.

"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що під час перемовин із американською стороною у Женеві було досягнуто хорошого прогресу і сторони рухаються до справедливого і тривалого миру, передає УНН

Деталі 

Я хочу підтвердити, що ми провели дуже продуктивну першу сесію з поважною американською делегацією. Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру. Український народ заслуговує і прагне цього миру більше, ніж будь-хто інший на цій планеті. Ми дякуємо нашим великим друзям, США, і особисто президенту Трампу. І ми продовжимо працювати сьогодні, як сказав секретар

- сказав Єрмак. 

Він додав, що сторони будуть працювати і в найближчі дні, щоб об'єднати пропозиції. 

"Ми також залучимо наших європейських друзів. І, звичайно, останнє слово буде за нашими лідерами, президентами США і України. І я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо досягти хорошого прогресу", - додав Єрмак.

Нагадаємо 

Українські радники у неділю працюють у Швейцарії разом із представниками США, Британії, Франції та Німеччини щодо параметрів мирної угоди.

За інформацією Axios, США продовжують працювати з українською стороною над редакцією мирного плану з завершення війни.

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори стали найпродуктивнішими, відзначивши суттєвий прогрес у погодженні ключових пунктів. Команди продовжують опрацьовувати нові пропозиції для подальшого оновлення.

Павло Башинський

