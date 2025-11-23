"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про продуктивну першу сесію переговорів з американською делегацією в Женеві. Сторони досягли хорошого прогресу та рухаються до справедливого і тривалого миру.
Деталі
Я хочу підтвердити, що ми провели дуже продуктивну першу сесію з поважною американською делегацією. Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру. Український народ заслуговує і прагне цього миру більше, ніж будь-хто інший на цій планеті. Ми дякуємо нашим великим друзям, США, і особисто президенту Трампу. І ми продовжимо працювати сьогодні, як сказав секретар
Він додав, що сторони будуть працювати і в найближчі дні, щоб об'єднати пропозиції.
"Ми також залучимо наших європейських друзів. І, звичайно, останнє слово буде за нашими лідерами, президентами США і України. І я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо досягти хорошого прогресу", - додав Єрмак.
Нагадаємо
Українські радники у неділю працюють у Швейцарії разом із представниками США, Британії, Франції та Німеччини щодо параметрів мирної угоди.
За інформацією Axios, США продовжують працювати з українською стороною над редакцією мирного плану з завершення війни.
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори стали найпродуктивнішими, відзначивши суттєвий прогрес у погодженні ключових пунктів. Команди продовжують опрацьовувати нові пропозиції для подальшого оновлення.