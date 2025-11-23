"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в Женеве
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о продуктивной первой сессии переговоров с американской делегацией в Женеве. Стороны добились хорошего прогресса и движутся к справедливому и прочному миру.
Детали
Я хочу подтвердить, что мы провели очень продуктивную первую сессию с уважаемой американской делегацией. Мы достигли очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру. Украинский народ заслуживает и жаждет этого мира больше, чем кто-либо другой на этой планете. Мы благодарим наших больших друзей, США, и лично президента Трампа. И мы продолжим работать сегодня, как сказал секретарь
Он добавил, что стороны будут работать и в ближайшие дни, чтобы объединить предложения.
"Мы также привлечем наших европейских друзей. И, конечно, последнее слово будет за нашими лидерами, президентами США и Украины. И я надеюсь, что сегодня мы сможем достичь хорошего прогресса", - добавил Ермак.
Напомним
Украинские советники в воскресенье работают в Швейцарии вместе с представителями США, Великобритании, Франции и Германии по параметрам мирного соглашения.
По информации Axios, США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны.
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры стали самыми продуктивными, отметив существенный прогресс в согласовании ключевых пунктов. Команды продолжают прорабатывать новые предложения для дальнейшего обновления.