Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процесса

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сегодняшние переговоры стали самыми продуктивными с начала процесса, отметив существенный прогресс в согласовании ключевых пунктов. В то же время он подчеркнул, что работа продолжается, а команды продолжают прорабатывать новые предложения. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Марко Рубио заявил, что сегодняшние встречи были "самыми продуктивными и содержательными за весь этот процесс с самого начала нашего участия". Он добавил, что еще остается работа, и позже они могут предоставить дополнительное обновление.

У нас есть очень качественный рабочий результат, который уже был построен на основе вкладов всех соответствующих сторон, вовлеченных в процесс. И сейчас мы смогли пройтись по некоторым из этих пунктов, шаг за шагом. И, думаю, мы хорошо продвинулись. Наши команды сейчас вернулись в свои комнаты и работают над некоторыми предложениями, которые нам предоставили. - сказал Рубио.

Он также добавил, что команды работают над внесением некоторых изменений, некоторых корректировок, надеясь еще больше увеличить различия и приблизиться к чему-то, что будет вполне приемлемым как для Украины, так и для Соединенных Штатов.

Конечно, это в конечном итоге должно быть подписано нашими президентами, хотя я очень уверен, что это произойдет, учитывая прогресс, которого мы достигли. И, конечно, есть еще российская сторона уравнения. Но, опять же, мы считаем, что за последние девять месяцев мы получили довольно существенное понимание некоторых вещей, которые для них действительно важны. Итак, я думаю, что главный вывод из этого – я считаю, что это очень, очень значимый, я бы сказал, пожалуй, лучший день во всем этом процессе с момента, когда мы впервые пришли к власти в январе - добавил Рубио.

Напомним

Украинские советники в воскресенье работают в Швейцарии вместе с представителями США, Великобритании, Франции и Германии по параметрам мирного соглашения.

По информации Axios, США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны.

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Также УНН сообщал, что США выступают против участия европейских дипломатов в сегодняшних переговорах в Швейцарии по мирному плану Украины.