CBS Nеws: Зеленський може поїхати до США наступного тижня, але все залежить від зустрічі в Женеві
Київ • УНН
Офіційні особи Сполучених Штатів Америки та України обговорюють потенційний візит Президента Володимира Зеленського до Вашингтону. Поїздка залежить від результатів мирних переговорів у Женеві.
Деталі
За словами кількох американських і українських посадовців, обізнаних із перебігом перемовин, сторони розглядають потенційний візит президента Володимира Зеленського до США вже цього тижня в рамках зусиль президента Трампа досягти домовленості щодо України до Дня подяки
За словами чиновників, поїздка Зеленського залежатиме від результатів мирних переговорів у Женеві в неділю, 23 листопада.
Високопосадовець Білого дому повідомив, що наразі немає чітких планів щодо візиту Зеленського, з огляду на інтенсивну дипломатичну активність, а також не заплановано жодних переговорів з росією чи в росії.
Іншим можливим результатом женевських переговорів може стати поїздка міністра армії США Дена Дрісколла до росії або зустріч із російськими посадовцями в іншому місці
російські офіційні представники поінформували CBS News, що поки нічого не заплановано.
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив про прогрес у мирних переговорах та ознаки того, що команда Дональда Трампа готова прислухатися до позиції України. Дипломатична робота посилюється, а перемовини у Швейцарії триватимуть до пізнього вечора.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про продуктивну першу сесію переговорів з американською делегацією в Женеві. Сторони досягли хорошого прогресу та рухаються до справедливого і тривалого миру.
Також УНН повідомляв, що США виступають проти участі європейських дипломатів у сьогоднішніх переговорах у Швейцарії щодо мирного плану України.
