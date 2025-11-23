$42.150.00
48.520.00
ukenru
21:45 • 2770 перегляди
CBS Nеws: Зеленський може поїхати до США наступного тижня, але все залежить від зустрічі в Женеві
17:09 • 15225 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
17:04 • 21860 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
17:00 • 18101 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 18127 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 17365 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 14841 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25 • 14907 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 35764 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 44776 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.5м/с
93%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Японія розмістить ракети на острові біля Тайваню – міністр оборони підтвердив планиPhoto23 листопада, 14:24 • 10268 перегляди
Трамп заявив про "нульову подяку" від України та звинуватив Європу у тому, що вона продовжує купувати нафту в рф23 листопада, 14:41 • 7554 перегляди
Мерц скептично ставиться до швидкого ухвалення мирного плану і запропонував альтернативний23 листопада, 15:03 • 9694 перегляди
Ізраїль вперше з червня завдав удару по столиці Лівану: ціллю був начальник штабу “Хезболли”Video23 листопада, 15:49 • 12134 перегляди
В Ізраїлі повідомили про загибель керівника штабу "Хезболли" під ударом у Бейруті – Reuters17:48 • 10176 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 35763 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 108902 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 77692 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 82623 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 89202 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Швейцарія
Франція
Реклама
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 29177 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 39123 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 41371 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 108896 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 60157 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Техніка
Фільм
Опалення

CBS Nеws: Зеленський може поїхати до США наступного тижня, але все залежить від зустрічі в Женеві

Київ • УНН

 • 2770 перегляди

Офіційні особи Сполучених Штатів Америки та України обговорюють потенційний візит Президента Володимира Зеленського до Вашингтону. Поїздка залежить від результатів мирних переговорів у Женеві.

CBS Nеws: Зеленський може поїхати до США наступного тижня, але все залежить від зустрічі в Женеві

Високопосадовці України та Сполучених Штатів Америки обговорюють потенційний візит Президента України Володимира Зеленського до Вашингтону. Про це інформує CBS News, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що офіційні представники США та України обговорюють можливий візит Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

За словами кількох американських і українських посадовців, обізнаних із перебігом перемовин, сторони розглядають потенційний візит президента Володимира Зеленського до США вже цього тижня в рамках зусиль президента Трампа досягти домовленості щодо України до Дня подяки

- пише CBS News.

За словами чиновників, поїздка Зеленського залежатиме від результатів мирних переговорів у Женеві в неділю, 23 листопада.

Високопосадовець Білого дому повідомив, що наразі немає чітких планів щодо візиту Зеленського, з огляду на інтенсивну дипломатичну активність, а також не заплановано жодних переговорів з росією чи в росії.

Іншим можливим результатом женевських переговорів може стати поїздка міністра армії США Дена Дрісколла до росії або зустріч із російськими посадовцями в іншому місці

- сказав американський чиновник.

російські офіційні представники поінформували CBS News, що поки нічого не заплановано.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив про прогрес у мирних переговорах та ознаки того, що команда Дональда Трампа готова прислухатися до позиції України. Дипломатична робота посилюється, а перемовини у Швейцарії триватимуть до пізнього вечора.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про продуктивну першу сесію переговорів з американською делегацією в Женеві. Сторони досягли хорошого прогресу та рухаються до справедливого і тривалого миру.

Також УНН повідомляв, що США виступають проти участі європейських дипломатів у сьогоднішніх переговорах у Швейцарії щодо мирного плану України.  

Рубіо заявив, що нічого не чув про альтернативний план від Європи щодо завершення війни23.11.25, 22:03 • 1684 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Женева
Швейцарія
Вашингтон
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки