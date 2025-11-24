$42.150.00
Спільна заява США та України після зустрічі в Женеві: погодили оновлений мирний план, підтвердили повагу до суверенітету
21:45 • 5472 перегляди
CBS Nеws: Зеленський може поїхати до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 18070 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 23910 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 19804 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 19448 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 17876 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 15224 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25 • 15015 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 36765 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Робоча версія мирного плану Трампа вже відрізняється від того документу, який публікувався раніше - New York Times

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Сполучені Штати Америки представили оновлений пакет пропозицій щодо врегулювання війни в Україні, заявивши про значний прогрес у перемовинах у Женеві. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що американський план включає від 26 до 28 пунктів, які доопрацьовуються після консультацій з українською стороною.

Робоча версія мирного плану Трампа вже відрізняється від того документу, який публікувався раніше - New York Times

Сполучені Штати Америки представили оновлений пакет пропозицій щодо врегулювання війни в Україні та заявили про значний прогрес у перемовинах, які тривають у Женеві. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію DRM News у мережі Youtube, видання New York Times.

Деталі

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, американський план врегулювання включає від 26 до 28 пунктів.

Точна кількість залежить від редакції документа, який продовжують доопрацьовувати після консультацій з українською стороною.

Ми прибули сюди сьогодні з однією метою, і мета полягала в тому, щоб узяти, ну, 28 пунктів або 26 пунктів, залежно від версії, оскільки документ продовжував розвиватися, і спробувати скоротити кількість невирішених пунктів

- сказав держсекретар США.

За інформацією New York Times, Марко Рубіо та голова української делегації Андрій Єрмак не розкривали подробиць про досягнутий прогрес або про те, які пункти мирного плану будуть скориговані.

За словами західного чиновника, знайомого з ходом переговорів і який говорив на умовах анонімності, оскільки не мав повноважень робити публічні заяви, українські та американські посадовці вже обговорювали зміни у 28-пунктовому плані до початку зустрічі

- пише видання.

Зазначається, що робоча версія відрізняється від того документу, який публікувався раніше.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що його мирний план із 28 пунктів для України не є остаточною пропозицією. Він зазначив, що війна не мала розпочатися, і він прагне її закінчити.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон розробив план припинення війни в Україні, який базується на "пропозиції російської сторони" та "попередніх і поточних пропозиціях України". Документ пропонується як "міцна основа для поточних переговорів".

Мирний план Трампа є поганим для України, Європи та США - The Economist23.11.25, 01:44 • 17844 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марко Рубіо
Женева
The New York Times
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сполучені Штати Америки
Україна