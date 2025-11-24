Робоча версія мирного плану Трампа вже відрізняється від того документу, який публікувався раніше - New York Times

Сполучені Штати Америки представили оновлений пакет пропозицій щодо врегулювання війни в Україні та заявили про значний прогрес у перемовинах, які тривають у Женеві. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію DRM News у мережі Youtube, видання New York Times.

Деталі

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, американський план врегулювання включає від 26 до 28 пунктів.

Точна кількість залежить від редакції документа, який продовжують доопрацьовувати після консультацій з українською стороною.

Ми прибули сюди сьогодні з однією метою, і мета полягала в тому, щоб узяти, ну, 28 пунктів або 26 пунктів, залежно від версії, оскільки документ продовжував розвиватися, і спробувати скоротити кількість невирішених пунктів - сказав держсекретар США.

За інформацією New York Times, Марко Рубіо та голова української делегації Андрій Єрмак не розкривали подробиць про досягнутий прогрес або про те, які пункти мирного плану будуть скориговані.

За словами західного чиновника, знайомого з ходом переговорів і який говорив на умовах анонімності, оскільки не мав повноважень робити публічні заяви, українські та американські посадовці вже обговорювали зміни у 28-пунктовому плані до початку зустрічі - пише видання.

Зазначається, що робоча версія відрізняється від того документу, який публікувався раніше.

Нагадаємо

Напередодні Дональд Трамп заявив, що його мирний план із 28 пунктів для України не є остаточною пропозицією. Він зазначив, що війна не мала розпочатися, і він прагне її закінчити.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон розробив план припинення війни в Україні, який базується на "пропозиції російської сторони" та "попередніх і поточних пропозиціях України". Документ пропонується як "міцна основа для поточних переговорів".

