Рабочая версия мирного плана Трампа уже отличается от того документа, который публиковался ранее - New York Times

Соединенные Штаты Америки представили обновленный пакет предложений по урегулированию войны в Украине и заявили о значительном прогрессе в переговорах, которые продолжаются в Женеве. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию DRM News в сети Youtube, издание New York Times.

Детали

По словам госсекретаря США Марко Рубио, американский план урегулирования включает от 26 до 28 пунктов.

Точное количество зависит от редакции документа, который продолжают дорабатывать после консультаций с украинской стороной.

Мы прибыли сюда сегодня с одной целью, и цель состояла в том, чтобы взять, ну, 28 пунктов или 26 пунктов, в зависимости от версии, поскольку документ продолжал развиваться, и попытаться сократить количество нерешенных пунктов - сказал госсекретарь США.

По информации New York Times, Марко Рубио и глава украинской делегации Андрей Ермак не раскрывали подробностей о достигнутом прогрессе или о том, какие пункты мирного плана будут скорректированы.

По словам западного чиновника, знакомого с ходом переговоров и говорившего на условиях анонимности, поскольку не имел полномочий делать публичные заявления, украинские и американские чиновники уже обсуждали изменения в 28-пунктовом плане до начала встречи - пишет издание.

Отмечается, что рабочая версия отличается от того документа, который публиковался ранее.

Напомним

Накануне Дональд Трамп заявил, что его мирный план из 28 пунктов для Украины не является окончательным предложением. Он отметил, что война не должна была начаться, и он стремится ее закончить.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон разработал план прекращения войны в Украине, который базируется на "предложении российской стороны" и "предыдущих и текущих предложениях Украины". Документ предлагается как "прочная основа для текущих переговоров".

