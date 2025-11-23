Рубіо: США розробили план припинення війни в Україні на основі пропозицій обох сторін
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон розробив план припинення війни в Україні, який базується на "пропозиції російської сторони" та "попередніх і поточних пропозиціях України". Документ пропонується як "міцна основа для поточних переговорів".
Деталі
За його словами, документ був розроблений США і пропонується "як міцна основа для поточних переговорів".
Він базується на пропозиції російської сторони. Але також ґрунтується на попередніх і поточних пропозиціях України
Контекст
Українські радники у неділю працюватимуть у Швейцарії разом із представниками США, Британії, Франції та Німеччини щодо параметрів мирної угоди.
За інформацією Axios, США продувжують працювати з українською стороною над редакцією миного плану з завершення війни.
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.
Нагадаємо
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп прагне миру у війні між росією та Україною, підштовхуючи обидві сторони. Він забезпечить, щоб Україна була вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищатися.
