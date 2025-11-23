Рубио: США разработали план прекращения войны в Украине на основе предложений обеих сторон
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон разработал план прекращения войны в Украине, который базируется на "предложении российской стороны" и "предыдущих и текущих предложениях Украины". Документ предлагается как "прочная основа для текущих переговоров".
Детали
По его словам, документ был разработан США и предлагается «как прочная основа для текущих переговоров».
Он базируется на предложении российской стороны. Но также основывается на предыдущих и текущих предложениях Украины
Контекст
Украинские советники в воскресенье будут работать в Швейцарии вместе с представителями США, Великобритании, Франции и Германии над параметрами мирного соглашения.
По информации Axios, США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны.
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.
Напомним
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп стремится к миру в войне между Россией и Украиной, подталкивая обе стороны. Он обеспечит, чтобы Украина была свободной, суверенной державой с мощной способностью защищаться.
