17:42 • 11218 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 18920 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 16:29 • 16731 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
22 листопада, 14:45 • 17764 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 14:16 • 18066 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
22 листопада, 13:41 • 14340 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 16969 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 18877 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 21224 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 27282 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 16:05 • 50249 перегляди
Грем: Трамп прагне миру в Україні, підштовхуючи обидві сторони до переговорів

Київ • УНН

 • 38 перегляди

За словами сенатора-республіканця Ліндсі Грема, президент США Дональд Трамп прагне миру у війні між росією та Україною, підштовхуючи обидві сторони. Він забезпечить, щоб Україна була вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищатися.

Президент США Дональд Трамп прагне миру у війні між росією та Україною, і зробить це, підштовхуючи обидві сторони. Таке переконання у соцмережі Х висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, Трамп забезпечить, щоб Україна була вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищатися від майбутньої агресії.

Занадто багато було принесено в жертву, щоб будь-які переговори призвели до будь-якого іншого результату. Ми всі повинні пам'ятати, що за завершенням цієї війни пильно стежать, і це не може спонукати інших до майбутньої агресії

- написав Грем.

Він також закликав пам'ятати, що українські діти, викрадені путінською росією, повинні бути безпечно повернуті додому.

Нагадаємо

Днями Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп підтримав просування в Конгресі двопартійного законопроекту щодо санкцій проти росії.

Трамп приватно сказав лідеру більшості в Сенаті "просуватися" щодо санкцій проти рф - Грем20.11.25, 11:07 • 4824 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Конгрес США
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Україна