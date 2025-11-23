Грем: Трамп прагне миру в Україні, підштовхуючи обидві сторони до переговорів

Президент США Дональд Трамп прагне миру у війні між росією та Україною, і зробить це, підштовхуючи обидві сторони. Таке переконання у соцмережі Х висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє УНН.

За його словами, Трамп забезпечить, щоб Україна була вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищатися від майбутньої агресії.

Занадто багато було принесено в жертву, щоб будь-які переговори призвели до будь-якого іншого результату. Ми всі повинні пам'ятати, що за завершенням цієї війни пильно стежать, і це не може спонукати інших до майбутньої агресії