Грем: Трамп прагне миру в Україні, підштовхуючи обидві сторони до переговорів
Київ • УНН
За словами сенатора-республіканця Ліндсі Грема, президент США Дональд Трамп прагне миру у війні між росією та Україною, підштовхуючи обидві сторони. Він забезпечить, щоб Україна була вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищатися.
Деталі
За його словами, Трамп забезпечить, щоб Україна була вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищатися від майбутньої агресії.
Занадто багато було принесено в жертву, щоб будь-які переговори призвели до будь-якого іншого результату. Ми всі повинні пам'ятати, що за завершенням цієї війни пильно стежать, і це не може спонукати інших до майбутньої агресії
Він також закликав пам'ятати, що українські діти, викрадені путінською росією, повинні бути безпечно повернуті додому.
Нагадаємо
Днями Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп підтримав просування в Конгресі двопартійного законопроекту щодо санкцій проти росії.
