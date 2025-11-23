Грэм: Трамп стремится к миру в Украине, подталкивая обе стороны к переговорам
Киев • УНН
По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, президент США Дональд Трамп стремится к миру в войне между Россией и Украиной, подталкивая обе стороны. Он обеспечит, чтобы Украина была свободной, суверенной державой с мощной способностью защищаться.
Президент США Дональд Трамп стремится к миру в войне между Россией и Украиной и сделает это, подталкивая обе стороны. Такое убеждение в соцсети Х высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает УНН.
Детали
По его словам, Трамп обеспечит, чтобы Украина была свободной, суверенной державой с мощной способностью защищаться от будущей агрессии.
Слишком много было принесено в жертву, чтобы любые переговоры привели к какому-либо другому результату. Мы все должны помнить, что за завершением этой войны пристально следят, и это не может побудить других к будущей агрессии
Он также призвал помнить, что украинские дети, похищенные путинской Россией, должны быть безопасно возвращены домой.
Напомним
На днях Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал продвижение в Конгрессе двухпартийного законопроекта о санкциях против России.
Трамп приватно сказал лидеру большинства в Сенате "продвигаться" по санкциям против рф - Грэм20.11.25, 11:07 • 4826 просмотров