Грэм: Трамп стремится к миру в Украине, подталкивая обе стороны к переговорам

Президент США Дональд Трамп стремится к миру в войне между Россией и Украиной и сделает это, подталкивая обе стороны. Такое убеждение в соцсети Х высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает УНН.

По его словам, Трамп обеспечит, чтобы Украина была свободной, суверенной державой с мощной способностью защищаться от будущей агрессии.

Слишком много было принесено в жертву, чтобы любые переговоры привели к какому-либо другому результату. Мы все должны помнить, что за завершением этой войны пристально следят, и это не может побудить других к будущей агрессии