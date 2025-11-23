$42.150.00
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 20208 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 16:29 • 17618 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
22 ноября, 14:45 • 18587 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 14:16 • 18672 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
22 ноября, 13:41 • 14615 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 17191 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 18940 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 21286 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 27329 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Грэм: Трамп стремится к миру в Украине, подталкивая обе стороны к переговорам

Киев • УНН

 • 776 просмотра

По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, президент США Дональд Трамп стремится к миру в войне между Россией и Украиной, подталкивая обе стороны. Он обеспечит, чтобы Украина была свободной, суверенной державой с мощной способностью защищаться.

Грэм: Трамп стремится к миру в Украине, подталкивая обе стороны к переговорам

Президент США Дональд Трамп стремится к миру в войне между Россией и Украиной и сделает это, подталкивая обе стороны. Такое убеждение в соцсети Х высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Трамп обеспечит, чтобы Украина была свободной, суверенной державой с мощной способностью защищаться от будущей агрессии.

Слишком много было принесено в жертву, чтобы любые переговоры привели к какому-либо другому результату. Мы все должны помнить, что за завершением этой войны пристально следят, и это не может побудить других к будущей агрессии

- написал Грэм.

Он также призвал помнить, что украинские дети, похищенные путинской Россией, должны быть безопасно возвращены домой.

Напомним

На днях Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал продвижение в Конгрессе двухпартийного законопроекта о санкциях против России.

Трамп приватно сказал лидеру большинства в Сенате "продвигаться" по санкциям против рф - Грэм20.11.25, 11:07 • 4826 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Украина