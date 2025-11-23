$42.150.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Мирный план Трампа плох для Украины, Европы и США - The Economist

Киев • УНН

 • 220 просмотра

По оценкам британских журналистов, мирный план Дональда Трампа из 28 пунктов по прекращению войны в Украине представляет собой «печальную смесь неприкрытого оппортунизма и стратегической недальновидности». Он «плохо составлен, расплывчат, несбалансирован и непрактичен», щедро вознаграждает агрессию Путина и не ограничивает российские удары.

Мирный план Трампа плох для Украины, Европы и США - The Economist

Мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине является «печальной смесью неприкрытого оппортунизма и стратегической недальновидности». Об этом говорится в материале The Economist, сообщает УНН.

Подробности

По оценке авторов, мирный план из 28 пунктов, который США предлагают в качестве основы для прекращения войны в Украине, «настолько плохо составлен, настолько расплывчат, несбалансирован и непрактичен, что в более нормальном мире он никогда бы не увидел свет, а если бы он всплыл, его бы тихо выбросили».

Если проанализировать нечеткость и странности этого плана - он, например, запрещает Украине запуск ракет по Москве или Санкт-Петербургу, но нигде больше в России, при этом вообще не ограничивает российские удары

- указывает издание.

СМИ также отмечает, что план Трампа «щедро вознаграждает агрессию господина Путина».

Это стимул для него снова ударить по Украине, а также дает президенту России деньги и время для восстановления армий, необходимых ему для реализации его долгосрочной цели – угрожать странам-соседям России, от Арктики до Черного моря

- пишет издание.

Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины22.11.25, 19:42 • 12770 просмотров

Авторы добавляют, что Путин является последовательным нарушителем международных соглашений, он будет знать, что «по крайней мере при господине Трампе Америка пренебрежительно относится к своим европейским союзникам», с которыми не консультировались при разработке плана.

«Доказательством того, что этот план является плохой сделкой, является то, что это на самом деле ультиматум. Просто спросите себя, если он предлагал Украине спасение, почему господин Трамп должен был навязывать его господину Зеленскому? Если европейские союзники Америки считали это мудрым, почему они сейчас пытаются найти способ – любой способ – остановить это?», - резюмируют авторы.

Контекст

По информации Axios, США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны.

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Борис Джонсон назвал мирный план США и россии "полным предательством Украины"22.11.25, 21:00 • 4116 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
The Economist
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина