Мирний план Трампа є поганим для України, Європи та США - The Economist

Мирний план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні є "сумною сумішшю неприкритого опортунізму та стратегічної недалекоглядності". Про це йдеться у матеріалі The Economist, повідомляє УНН.

Деталі

За оцінкою авторів, 28-пунктний мирний план, який США пропонують як основу для припинення війни в Україні, "настільки погано складений, настільки розпливчастий, незбалансований і непрактичний, що в більш нормальному світі він ніколи б не побачив світ, а якби він сплив, його б тихо викинули".

Якщо проаналізувати нечіткість та дивацтва цього плану - він, наприклад, забороняє Україні запуск ракет по москві чи санкт-петербургу, але ніде більше в росії, при цьому взагалі не обмежує російські удари - вказує видання.

ЗМІ також зазначає, що план Трампа "щедро винагороджує агресію пана путіна".

Це стимул для нього знову вдарити по Україні, а також дає президенту росії гроші та час для відновлення армій, необхідних йому для реалізації його довгострокової мети – погрожувати країнам-сусідам росії, від Арктики до Чорного моря - пише видання.

Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України

Автори додають, що путін є послідовним порушником міжнародних угод, він знатиме, що, "принаймні за пана Трампа, Америка зневажливо ставиться до своїх європейських союзників", з якими не консультувалися під час розробки плану.

"Доказом того, що цей план є поганою угодою, є те, що це насправді ультиматум. Просто запитайте себе, якщо він пропонував Україні порятунок, чому пан Трамп мав би нав'язувати його пану Зеленському? Якщо європейські союзники Америки вважали це мудрим, чому вони зараз намагаються знайти спосіб – будь-який спосіб – зупинити це?", - резюмують автори.

Контекст

За інформацією Axios, США продувжують працювати з українською стороною над редакцією миного плану з завершення війни.

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.

Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.

Борис Джонсон назвав мирний план США та росії "повною зрадою України"