22 листопада, 17:42
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 22445 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 16:29 • 19216 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
22 листопада, 14:45 • 20049 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 14:16 • 19658 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
22 листопада, 13:41 • 15033 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 17545 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 19034 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 21358 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 27398 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Мирний план Трампа є поганим для України, Європи та США - The Economist

Київ • УНН

 • 250 перегляди

За оцінками британських журналістів, 28-пунктний мирний план Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні є "сумною сумішшю неприкритого опортунізму та стратегічної недалекоглядності". Він є "погано складеним, розпливчастим, незбалансованим і непрактичним", щедро винагороджує агресію путіна та не обмежує російські удари.

Мирний план Трампа є поганим для України, Європи та США - The Economist

Мирний план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні є "сумною сумішшю неприкритого опортунізму та стратегічної недалекоглядності". Про це йдеться у матеріалі The Economist, повідомляє УНН.

Деталі

За оцінкою авторів, 28-пунктний мирний план, який США пропонують як основу для припинення війни в Україні, "настільки погано складений, настільки розпливчастий, незбалансований і непрактичний, що в більш нормальному світі він ніколи б не побачив світ, а якби він сплив, його б тихо викинули".

Якщо проаналізувати нечіткість та дивацтва цього плану - він, наприклад, забороняє Україні запуск ракет по москві чи санкт-петербургу, але ніде більше в росії, при цьому взагалі не обмежує російські удари

- вказує видання.

ЗМІ також зазначає, що план Трампа "щедро винагороджує агресію пана путіна".

Це стимул для нього знову вдарити по Україні, а також дає президенту росії гроші та час для відновлення армій, необхідних йому для реалізації його довгострокової мети – погрожувати країнам-сусідам росії, від Арктики до Чорного моря

- пише видання.

Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України 22.11.25, 19:42

Автори додають, що путін є послідовним порушником міжнародних угод, він знатиме, що, "принаймні за пана Трампа, Америка зневажливо ставиться до своїх європейських союзників", з якими не консультувалися під час розробки плану.

"Доказом того, що цей план є поганою угодою, є те, що це насправді ультиматум. Просто запитайте себе, якщо він пропонував Україні порятунок, чому пан Трамп мав би нав'язувати його пану Зеленському? Якщо європейські союзники Америки вважали це мудрим, чому вони зараз намагаються знайти спосіб – будь-який спосіб – зупинити це?", - резюмують автори.

Контекст

За інформацією Axios, США продувжують працювати з українською стороною над редакцією миного плану з завершення війни.

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.

Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.

Борис Джонсон назвав мирний план США та росії "повною зрадою України"22.11.25, 21:00

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Економіст (журнал)
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна