00:17 • 2324 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
21:45 • 9490 просмотра
CBS News: Зеленский может поехать в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 19513 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 25409 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 20826 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 19983 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 18260 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
23 ноября, 14:06 • 15310 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
23 ноября, 12:25 • 15080 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 37515 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Конгресс также должен иметь возможность пересмотреть соглашение о мире в Украине - сенатор Грэм

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Сенатор Линдси Грэм считает, что Конгресс США должен оценить мирный план для Украины, включая гарантии безопасности. Это позволит обеспечить прочный мир и предотвратить будущую агрессию России.

Конгресс также должен иметь возможность пересмотреть соглашение о мире в Украине - сенатор Грэм

Сенатор Линдси Грэм считает, что Конгресс Соединенных Штатов Америки должен иметь возможность оценить мирный план, который будет определять условия окончания войны в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение сенатора в соцсети X.

Предложенное соглашение о мире между Россией и Украиной дает возможность завершить войну с честью и справедливостью. Конгресс также должен иметь возможность пересмотреть план, включающий любые будущие гарантии безопасности - так же, как мы имеем возможность пересмотреть любое ядерное соглашение с Ираном

- написал Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что настоящий, прочный мир в Украине должен гарантировать, что Россия не будет иметь возможности начать новое вторжение в будущем.

По словам сенатора, пересмотр соглашения Конгрессом позволит достичь этой цели.

Переговоры в Женеве

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры Украины, США и Европы. Главная цель - усовершенствовать мирный план Дональда Трампа с учетом интересов Украины и европейских стран.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры стали самыми продуктивными, отметив существенный прогресс в согласовании ключевых пунктов. Также, по его словам, Трамп был проинформирован о переговорах и остался доволен.

В свою очередь руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о продуктивной первой сессии переговоров с американской делегацией в Женеве. Стороны достигли хорошего прогресса и движутся к справедливому и прочному миру.

Украина и США после переговоров в Женеве 23 ноября 2025 года согласовали обновленный рамочный документ по мирному плану, подтвердив уважение к суверенитету Украины. Стороны договорились продолжить интенсивную работу над совместными предложениями с участием европейских партнеров.

Напомним

Соединенные Штаты Америки представили обновленный пакет предложений по урегулированию войны в Украине, заявив о значительном прогрессе в переговорах в Женеве. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американский план включает от 26 до 28 пунктов, которые дорабатываются после консультаций с украинской стороной.

Вита Зеленецкая

