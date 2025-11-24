Конгресс также должен иметь возможность пересмотреть соглашение о мире в Украине - сенатор Грэм
Киев • УНН
Сенатор Линдси Грэм считает, что Конгресс США должен оценить мирный план для Украины, включая гарантии безопасности. Это позволит обеспечить прочный мир и предотвратить будущую агрессию России.
Сенатор Линдси Грэм считает, что Конгресс Соединенных Штатов Америки должен иметь возможность оценить мирный план, который будет определять условия окончания войны в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение сенатора в соцсети X.
Предложенное соглашение о мире между Россией и Украиной дает возможность завершить войну с честью и справедливостью. Конгресс также должен иметь возможность пересмотреть план, включающий любые будущие гарантии безопасности - так же, как мы имеем возможность пересмотреть любое ядерное соглашение с Ираном
Он подчеркнул, что настоящий, прочный мир в Украине должен гарантировать, что Россия не будет иметь возможности начать новое вторжение в будущем.
По словам сенатора, пересмотр соглашения Конгрессом позволит достичь этой цели.
Переговоры в Женеве
В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры Украины, США и Европы. Главная цель - усовершенствовать мирный план Дональда Трампа с учетом интересов Украины и европейских стран.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры стали самыми продуктивными, отметив существенный прогресс в согласовании ключевых пунктов. Также, по его словам, Трамп был проинформирован о переговорах и остался доволен.
В свою очередь руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о продуктивной первой сессии переговоров с американской делегацией в Женеве. Стороны достигли хорошего прогресса и движутся к справедливому и прочному миру.
Украина и США после переговоров в Женеве 23 ноября 2025 года согласовали обновленный рамочный документ по мирному плану, подтвердив уважение к суверенитету Украины. Стороны договорились продолжить интенсивную работу над совместными предложениями с участием европейских партнеров.
Напомним
Соединенные Штаты Америки представили обновленный пакет предложений по урегулированию войны в Украине, заявив о значительном прогрессе в переговорах в Женеве. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американский план включает от 26 до 28 пунктов, которые дорабатываются после консультаций с украинской стороной.
