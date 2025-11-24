Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G8

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив різко проти повернення росії до "Великої вісімки", як це передбачено в "мирному плані" Сполучених Штатів Америки для України. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Канцлер Німеччини заявив, що у G7 ніхто не бажає повернення рф, крім Сполучених Штатів. Передумов для цього теж немає, наголосив Фрідріх Мерц.

На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти росію до цієї групи