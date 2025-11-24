$42.150.00
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G8

Київ • УНН

 • 10140 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти повернення росії до "Великої вісімки", як це передбачено в "мирному плані" США для України. Він заявив, що у G7 ніхто не бажає повернення рф, крім Сполучених Штатів.

Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G8

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив різко проти повернення росії до "Великої вісімки", як це передбачено в "мирному плані" Сполучених Штатів Америки для України. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Канцлер Німеччини заявив, що у G7 ніхто не бажає повернення рф, крім Сполучених Штатів. Передумов для цього теж немає, наголосив Фрідріх Мерц.  

На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти росію до цієї групи

- заявив Мерц у неділю, 23 листопада, на пресконференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі.

За словами Мерца, повернення до формату G8 може бути узгоджено лише на основі консенсусу.

Зазначається, що Президент Франції Еммануель Макрон висловив аналогічну точку зору напередодні, коли заявив, що передумов для повторного прийняття росії немає.

Макрон вимагає переглянути мирний план США для України з урахуванням інтересів європейців23.11.25, 00:37 • 11403 перегляди

Довідково

росію виключили з G8 у червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму. На той час саміт "Великої вісімки" мав відбутися в Сочі, але очільники інших семи держав відмовилися приїжджати на зустріч.

Зараз G7 складається з США, Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Канади та Японії. Група вважається клубом держав із найрозвиненішими економіками.

Нагадаємо

У мирному плані щодо України, розробленому США, згадувалося питання можливого повернення росії до G8.

У червні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що виключення росії з G8 було помилкою, і якби росію не виключили, то зараз би не було війни.

Робоча версія мирного плану Трампа вже відрізняється від того документу, який публікувався раніше - New York Times 23.11.25, 23:54 • 3632 перегляди

Віта Зеленецька

