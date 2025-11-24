Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G8

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко выступил против возвращения России в "Большую восьмерку", как это предусмотрено в "мирном плане" Соединенных Штатов Америки для Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Канцлер Германии заявил, что в G7 никто не желает возвращения РФ, кроме Соединенных Штатов. Предпосылок для этого тоже нет, подчеркнул Фридрих Мерц.

В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-либо готовность снова принять Россию в эту группу - заявил Мерц в воскресенье, 23 ноября, на пресс-конференции после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге.

По словам Мерца, возвращение к формату G8 может быть согласовано только на основе консенсуса.

Отмечается, что Президент Франции Эммануэль Макрон высказал аналогичную точку зрения накануне, когда заявил, что предпосылок для повторного принятия России нет.

Справка

Россию исключили из G8 в июне 2014 года в ответ на оккупацию Крыма. В то время саммит "Большой восьмерки" должен был состояться в Сочи, но главы других семи государств отказались приезжать на встречу.

Сейчас G7 состоит из США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии. Группа считается клубом государств с наиболее развитыми экономиками.

Напомним

В мирном плане по Украине, разработанном США, упоминался вопрос возможного возвращения России в G8.

В июне 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой, и если бы Россию не исключили, то сейчас бы не было войны.

