Макрон требует пересмотреть мирный план США для Украины с учетом интересов европейцев

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в субботу, что мирный план, предложенный США для прекращения войны между Украиной и Россией, является хорошей основой для работы, но его нужно пересмотреть, учитывая интересы европейцев. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Подробности

По его словам, мирный план, который включает "идеи, которые достаточно знакомы, независимо от того, разделялись они или нет".

Он хорош тем, что предлагает мир и признает важные элементы по вопросам суверенитета, гарантий безопасности. Но это основа для работы, которую нужно пересмотреть, как мы это сделали прошлым летом, потому что этот план, во-первых, не был согласован с европейцами – сказал Макрон журналистам на встрече G20 в Южной Африке.

Он подчеркнул, что документ предусматривает много вещей для европейцев.

"Замороженные активы находятся во владении европейцев. Европейская интеграция Украины находится в руках европейцев. Знание того, что делает НАТО, находится в руках членов НАТО. Так что есть много вещей, которые не могут быть просто американским предложением, и требуют более широких консультаций", – добавил президент Франции.

Напомним

Сразу после открытия саммита G20 лидеры Великобритании, Франции и Германии встретились для обсуждения плана президента США Дональда Трампа по Украине. К встрече присоединились и другие лидеры из Европы, Австралии, Канады и Японии, работая над адаптацией американского плана.

