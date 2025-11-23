$42.150.00
Макрон вимагає переглянути мирний план США для України з урахуванням інтересів європейців

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що мирний план США для України є гарною основою, але його потрібно переглянути. Він наголосив, що план не був узгоджений з європейцями та не враховує їхні інтереси.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у суботу, що мирний план, запропонований США для припинення війни між Україною та росією, є гарною основою для роботи, але його потрібно переглянути, враховуючи інтереси європейців. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

За його словами, мирний план, який включає "ідеї, які є досить знайомими, незалежно від того, чи поділялися вони, чи ні".

Він хороший тим, що пропонує мир і визнає важливі елементи з питань суверенітету, гарантій безпеки. Але це основа для роботи, яку потрібно переглянути, як ми це зробили минулого літа, тому що цей план, по-перше, не був узгоджений з європейцями

– сказав Макрон журналістам на зустрічі G20 у Південній Африці.

Він підкреслив, що документ передбачає багато речей для європейців.

"Заморожені активи знаходяться у володінні європейців. Європейська інтеграція України знаходиться в руках європейців. Знання того, що робить НАТО, знаходиться в руках членів НАТО. Тож є багато речей, які не можуть бути просто американською пропозицією, і потребують ширших консультацій", – додав президент Франції.

Нагадаємо

Одразу після відкриття саміту G20 лідери Британії, Франції та Німеччини зустрілися для обговорення плану президента США Дональда Трампа щодо України. До зустрічі долучилися й інші лідери з Європи, Австралії, Канади та Японії, працюючи над адаптацією американського плану.

Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні22.11.25, 16:45 • 20076 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
НАТО
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Сполучені Штати Америки
Україна