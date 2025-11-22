Стармер, Макрон та Мерц влаштували зустріч на полях G20 щодо мирного плану Трампа для України
Київ • УНН
Одразу після відкриття саміту G20 лідери Британії, Франції та Німеччини зустрілися для обговорення плану президента США Дональда Трампа щодо України. До зустрічі долучилися й інші лідери з Європи, Австралії, Канади та Японії, працюючи над адаптацією американського плану.
Відразу після завершення церемонії відкриття саміту G20 у суботу прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поспішили на зустріч, щоб обговорити план президента США Дональда Трампа щодо України, передає УНН із почиланням на The Guardian та AFP.
Деталі
Незабаром цю зустріч було розширено, і до неї приєдналися інші лідери з Європи, Австралії, Канади та Японії, повідомив представник ЄС.
"Ми працюємо над тим, щоб зробити план США більш застосовним, ґрунтуючись на попередньому діалозі", — повідомило AFP джерело у європейських дипломатичних колах.
Джерела повідомили AFP, що був деякий зв'язок із Вашингтоном, але планів прилетіти до Трампа в жодного з лідерів немає.
Нагадаємо
У Йоганнесбурзі розпочався перший в історії африканський саміт "Великої двадцятки", на якому лідери мають обговорити проблеми бідних країн, зміни клімату та глобальну нерівність. Проте переговори затьмарив розкол між господарями саміту Південною Африкою та США через бойкот адміністрації Трампа.