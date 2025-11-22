Стармер, Макрон и Мерц провели встречу на полях G20 по мирному плану Трампа для Украины

$42.150.00
14:45 • 2878 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16 • 6574 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
13:41 • 8416 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
11:14 • 13248 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
11:08 • 16871 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
10:59 • 19930 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 26498 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 41665 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 35095 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 36199 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
РФ ночью атаковала пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией: есть пострадавшие и разрушенияPhoto22 ноября, 06:49
Умер сооснователь группы DZIDZIO Лесик Турко - журналистка22 ноября, 07:26
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13
Может усматривать блеф: The Times разъяснило, что может думать Трамп о позиции Зеленского на фоне мирного плана22 ноября, 09:10
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США

Эксклюзив

21 ноября, 16:05
21 ноября, 16:05 • 43614 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Джей Ди Вэнс
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Южная Африка
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32
Стармер, Макрон и Мерц провели встречу на полях G20 по мирному плану Трампа для Украины

Киев • УНН

 • 1412 просмотра

Сразу после открытия саммита G20 лидеры Великобритании, Франции и Германии встретились для обсуждения плана президента США Дональда Трампа по Украине. К встрече присоединились и другие лидеры из Европы, Австралии, Канады и Японии, работая над адаптацией американского плана.

Стармер, Макрон и Мерц провели встречу на полях G20 по мирному плану Трампа для Украины

Сразу после завершения церемонии открытия саммита G20 в субботу премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц поспешили на встречу, чтобы обсудить план президента США Дональда Трампа по Украине, передает УНН со ссылкой на The Guardian и AFP.

Детали

Вскоре эта встреча была расширена, и к ней присоединились другие лидеры из Европы, Австралии, Канады и Японии, сообщил представитель ЕС.

"Мы работаем над тем, чтобы сделать план США более применимым, основываясь на предыдущем диалоге", — сообщил AFP источник в европейских дипломатических кругах.

Источники сообщили AFP, что была некоторая связь с Вашингтоном, но планов прилететь к Трампу ни у одного из лидеров нет.

Европейские лидеры обсудят план США и рф по прекращению войны в Украине с Зеленским и на полях G20 - Bloomberg21.11.25, 12:48 • 2854 просмотра

Напомним

В Йоханнесбурге начался первый в истории африканский саммит "Большой двадцатки", на котором лидеры должны обсудить проблемы бедных стран, изменения климата и глобальное неравенство. Однако переговоры омрачил раскол между хозяевами саммита Южной Африкой и США из-за бойкота администрации Трампа.

Антонина Туманова

