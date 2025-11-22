Стармер, Макрон и Мерц провели встречу на полях G20 по мирному плану Трампа для Украины
Киев • УНН
Сразу после открытия саммита G20 лидеры Великобритании, Франции и Германии встретились для обсуждения плана президента США Дональда Трампа по Украине. К встрече присоединились и другие лидеры из Европы, Австралии, Канады и Японии, работая над адаптацией американского плана.
Сразу после завершения церемонии открытия саммита G20 в субботу премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц поспешили на встречу, чтобы обсудить план президента США Дональда Трампа по Украине, передает УНН со ссылкой на The Guardian и AFP.
Детали
Вскоре эта встреча была расширена, и к ней присоединились другие лидеры из Европы, Австралии, Канады и Японии, сообщил представитель ЕС.
"Мы работаем над тем, чтобы сделать план США более применимым, основываясь на предыдущем диалоге", — сообщил AFP источник в европейских дипломатических кругах.
Источники сообщили AFP, что была некоторая связь с Вашингтоном, но планов прилететь к Трампу ни у одного из лидеров нет.
Напомним
В Йоханнесбурге начался первый в истории африканский саммит "Большой двадцатки", на котором лидеры должны обсудить проблемы бедных стран, изменения климата и глобальное неравенство. Однако переговоры омрачил раскол между хозяевами саммита Южной Африкой и США из-за бойкота администрации Трампа.