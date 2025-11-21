$42.150.06
16:45
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
21 листопада, 09:41
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
16:05
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки Odrex
21 листопада, 11:38
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 09:41
Світові лідери зібралися на перший африканський саміт G20

Київ • УНН

 • 444 перегляди

У ПАР розпочався перший африканський саміт G20, де обговорюватимуть проблеми бідних країн та зміни клімату. Переговори затьмарив бойкот США через розбіжності з Південною Африкою.

Світові лідери зібралися на перший африканський саміт G20

У Йоганнесбурзі розпочався перший в історії африканський саміт "Великої двадцятки", на якому лідери мають обговорити проблеми бідних країн, зміни клімату та глобальну нерівність. Проте переговори затьмарив розкол між господарями саміту Південною Африкою та США через бойкот адміністрації Трампа. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

США із найбільшою економікою світу відмовилася брати участь у переговорах, назвавши проведення саміту "ганьбою". Бойкот зумовлений заявами Трампа про переслідування африканерської меншини в Південній Африці. Напруга загрожує підірвати порядок денний саміту, який передбачає увагу до боргового тягаря для бідних країн та впливу зміни клімату.

Сі Цзіньпін і Лула виступили проти "протекціонізму" США та закликали до єдності країни глобального Півдня12.08.25, 16:27 • 3942 перегляди

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе зазначив: "G20 – це така важлива зустріч, це найважливіша зустріч, у якій бере участь Австралія. Кожне четверте робоче місце в Австралії залежить від торгівлі з такими партнерами, як ті, що входять до G20".

Перед самітом ЄС уклав нову угоду з Південною Африкою щодо критично важливих корисних копалин. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що G20 – це шанс "подвоїти" активність у партнерстві.

Порядок денний G-20 відходить на другий план? Міністр фінансів США знову пропустить зустріч у Південній Африці14.07.25, 16:20 • 4800 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ассошіейтед Прес
Ентоні Албаніз
Австралія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Південно-Африканська Республіка
Сі Цзіньпін
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн