Світові лідери зібралися на перший африканський саміт G20
Київ • УНН
У ПАР розпочався перший африканський саміт G20, де обговорюватимуть проблеми бідних країн та зміни клімату. Переговори затьмарив бойкот США через розбіжності з Південною Африкою.
У Йоганнесбурзі розпочався перший в історії африканський саміт "Великої двадцятки", на якому лідери мають обговорити проблеми бідних країн, зміни клімату та глобальну нерівність. Проте переговори затьмарив розкол між господарями саміту Південною Африкою та США через бойкот адміністрації Трампа. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
США із найбільшою економікою світу відмовилася брати участь у переговорах, назвавши проведення саміту "ганьбою". Бойкот зумовлений заявами Трампа про переслідування африканерської меншини в Південній Африці. Напруга загрожує підірвати порядок денний саміту, який передбачає увагу до боргового тягаря для бідних країн та впливу зміни клімату.
Сі Цзіньпін і Лула виступили проти "протекціонізму" США та закликали до єдності країни глобального Півдня12.08.25, 16:27 • 3942 перегляди
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе зазначив: "G20 – це така важлива зустріч, це найважливіша зустріч, у якій бере участь Австралія. Кожне четверте робоче місце в Австралії залежить від торгівлі з такими партнерами, як ті, що входять до G20".
Перед самітом ЄС уклав нову угоду з Південною Африкою щодо критично важливих корисних копалин. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що G20 – це шанс "подвоїти" активність у партнерстві.
Порядок денний G-20 відходить на другий план? Міністр фінансів США знову пропустить зустріч у Південній Африці14.07.25, 16:20 • 4800 переглядiв