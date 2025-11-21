Мировые лидеры собрались на первый африканский саммит G20
Киев • УНН
В ЮАР начался первый африканский саммит G20, где будут обсуждаться проблемы бедных стран и изменения климата. Переговоры омрачил бойкот США из-за разногласий с Южной Африкой.
В Йоханнесбурге начался первый в истории африканский саммит "Большой двадцатки", на котором лидеры должны обсудить проблемы бедных стран, изменения климата и глобальное неравенство. Однако переговоры омрачил раскол между хозяевами саммита Южной Африкой и США из-за бойкота администрации Трампа. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
США с крупнейшей экономикой мира отказались участвовать в переговорах, назвав проведение саммита "позором". Бойкот обусловлен заявлениями Трампа о преследовании африканерского меньшинства в Южной Африке. Напряжение угрожает подорвать повестку дня саммита, которая предусматривает внимание к долговой нагрузке для бедных стран и влиянию изменения климата.
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе отметил: "G20 – это такая важная встреча, это самая важная встреча, в которой участвует Австралия. Каждое четвертое рабочее место в Австралии зависит от торговли с такими партнерами, как те, что входят в G20".
Перед саммитом ЕС заключил новое соглашение с Южной Африкой относительно критически важных полезных ископаемых. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что G20 – это шанс "удвоить" активность в партнерстве.
