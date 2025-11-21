Мировые лидеры собрались на первый африканский саммит G20

$42.150.06
48.520.22
ukenru
19:13 • 2488 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
16:45 • 10545 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
16:23 • 15249 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
16:14 • 15177 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
16:05 • 19269 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
14:48 • 15142 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 16743 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16535 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 32960 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
21 ноября, 10:22 • 20456 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
100%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 29108 просмотра
Родила ребенка и оставила его у мусорника: полиция начала расследование в отношении 15-летней жительницы Житомира21 ноября, 11:09 • 9562 просмотра
"От слов к делам": Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества схемы наживы мошенников на гражданах ЕС на около $250 тысячVideo21 ноября, 11:25 • 11625 просмотра
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии21 ноября, 12:55 • 15723 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto17:13 • 10905 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 8268 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto17:13 • 11147 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
16:05 • 19287 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 32972 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 32194 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 8278 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 29256 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 44467 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 46677 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 60211 просмотра
Актуальное
Техника
Фокс Ньюс
Dassault Rafale
Еврофайтер Тайфун
Дипломатка

Мировые лидеры собрались на первый африканский саммит G20

Киев • УНН

 • 1340 просмотра

В ЮАР начался первый африканский саммит G20, где будут обсуждаться проблемы бедных стран и изменения климата. Переговоры омрачил бойкот США из-за разногласий с Южной Африкой.

Мировые лидеры собрались на первый африканский саммит G20

В Йоханнесбурге начался первый в истории африканский саммит "Большой двадцатки", на котором лидеры должны обсудить проблемы бедных стран, изменения климата и глобальное неравенство. Однако переговоры омрачил раскол между хозяевами саммита Южной Африкой и США из-за бойкота администрации Трампа. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

США с крупнейшей экономикой мира отказались участвовать в переговорах, назвав проведение саммита "позором". Бойкот обусловлен заявлениями Трампа о преследовании африканерского меньшинства в Южной Африке. Напряжение угрожает подорвать повестку дня саммита, которая предусматривает внимание к долговой нагрузке для бедных стран и влиянию изменения климата.

Си Цзиньпин и Лула выступили против «протекционизма» США и призвали к единству страны глобального Юга12.08.25, 16:27 • 3942 просмотра

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе отметил: "G20 – это такая важная встреча, это самая важная встреча, в которой участвует Австралия. Каждое четвертое рабочее место в Австралии зависит от торговли с такими партнерами, как те, что входят в G20".

Перед саммитом ЕС заключил новое соглашение с Южной Африкой относительно критически важных полезных ископаемых. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что G20 – это шанс "удвоить" активность в партнерстве.

Повестка дня G-20 отходит на второй план? Министр финансов США снова пропустит встречу в Южной Африке14.07.25, 16:20 • 4802 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Энтони Альбанезе
Австралия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Южная Африка
Си Цзиньпин
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен