Повестка дня G-20 отходит на второй план? Министр финансов США снова пропустит встречу в Южной Африке

Уже во второй раз в этом году самые влиятельные министры финансов мира собираются в Южной Африке без присутствия министра финансов США, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Скотт Бессент снова пропустит встречу "Большой двадцатки" на этой неделе, продолжая бойкот Южной Африки высокопоставленными чиновниками США, начатый государственным секретарем Марко Рубио.

Южная Африка — первая страна с континента, которая принимает саммит "Большой двадцатки". Но ее амбиции использовать это для продвижения вопросов, жизненно важных для развивающихся стран, вероятно, будут еще больше отодвинуты на второй план, поскольку клуб столкнется с очередным залпом в торговой войне президента США Дональда Трампа.

"Проблема вокруг "Большой двадцатки" заключается в том, что вы просто не знаете, что выйдет из Белого дома", - сказала Сануша Найду, старший научный сотрудник Института глобального диалога в Претории. "В международной системе есть актер, который играет такую разрушительную роль в порядке глобального международного управления".

Важнейший форум для многостороннего сотрудничества подвергся нападкам с момента возвращения Трампа в Белый дом, что препятствует прогрессу в таких вопросах, как изменение климата и облегчение долгового бремени, которые Южная Африка надеялась продвигать.

По данным издания, эта встреча, которая состоится на курорте Зимбали на берегу Индийского океана вблизи портового города Дурбан на юго-восточном побережье страны, постигнет та же участь.

Добавим

Помимо угрозы Трампа ввести с 1 августа сокрушительные пошлины для ключевых торговых партнеров, президент США нацелился на блок развивающихся стран БРИКС, в который входит Южная Африка, угрожая дополнительной 10% пошлиной за "антиамериканскую" политику.

Он также выделил Бразилию, члена как БРИКС, так и G-20, пообещав 50% пошлину для этой страны, критикуя ее преследование бывшего президента Жаира Болсонару за попытку отменить результаты выборов, которые он проиграл.

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса был первым лидером БРИКС, который выступил против Трампа после встречи в Рио-де-Жанейро на прошлой неделе, заявив, что американскому президенту нужно "больше оценить появление различных центров силы в мире".

Это произошло через несколько недель после того, как он подвергся критике от Трампа на телевизионной встрече в Овальном кабинете за ложные утверждения о том, что его правительство игнорирует геноцид белых фермеров страны.

Рамафоса также до сих пор пытается убедить Трампа посетить саммит лидеров G-20 в Йоханнесбурге в ноябре, где он должен передать председательство в группе США. Перспективы того, что Трамп поможет продвинуть приоритеты G-20 Южной Африки, выглядят незначительными.

"Для многих вопросов повестки дня, которые были наработаны в течение последних четырех-пяти лет, в следующем году это не является плодородной почвой", – сказала Элизабет Сидиропулос, главный исполнительный директор Южноафриканского института международных отношений, имея в виду финансирование климатических мероприятий и устойчивое развитие.

Несмотря на безразличие Вашингтона, Южная Африка придерживается своего и попытается получить все, что может, от встречи, которая продлится всю неделю и которую возглавят руководители финансов и руководители центральных банков в четверг и пятницу.

"Развитие Африки должно оставаться в центре внимания в этом году и в будущем", – заявил Рональд Ламола, министр международных отношений Южной Африки, на конференции Организации Объединенных Наций в Испании в этом месяце. "Мир не может стоять в стороне и наблюдать, как рост расходов на обслуживание долга вытесняет развитие на целое поколение".

Одним из последствий пропуска США встреч является то, что это подтолкнуло некоторых членов так называемого Глобального Юга и традиционных союзников США к сближению.

Вскоре после пренебрежения Рубио Европейский Союз заявил, что поддерживает цели Южной Африки в формате G-20. Через две недели экономический блок, который спорил с Преторией по ряду вопросов, провел свой первый саммит с этой страной с 2018 года.

Трамп "не сделает G20 неактуальной", – сказал Лув Нел, старший политический аналитик Oxford Economics Africa. "Страны уже начинают смотреть дальше президентства Трампа и знают, что эти многосторонние институты переживут эту администрацию".