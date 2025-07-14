Порядок денний G-20 відходить на другий план? Міністр фінансів США знову пропустить зустріч у Південній Африці

Вже вдруге цього року найвпливовіші міністри фінансів світу збираються в Південній Африці без присутності міністра фінансів США, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

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Скотт Бессент знову пропустить зустріч "Великої двадцятки" цього тижня, продовжуючи бойкот Південної Африки високопосадовцями США, розпочатий державним секретарем Марко Рубіо.

Південна Африка - перша країна з континенту, яка приймає саміт "Великої двадцятки". Але її амбіції використати це для просування питань, життєво важливих для країн, що розвиваються, ймовірно, будуть ще більше відсунуті на другий план, оскільки клуб зіткнеться з черговим залпом у торговельній війні президента США Дональда Трампа.

"Проблема навколо "Великої двадцятки" полягає в тому, що ви просто не знаєте, що вийде з Білого дому", - сказала Сануша Найду, старший науковий співробітник Інституту глобального діалогу в Преторії. "У міжнародній системі є актор, який відіграє таку руйнівну роль у порядку глобального міжнародного управління".

Найважливіший форум для багатосторонньої співпраці зазнав нападок з моменту повернення Трампа до Білого дому, що перешкоджає прогресу в таких питаннях, як зміна клімату та полегшення боргового тягаря, які Південна Африка сподівалася просувати.

За даними видання, ця зустріч, що відбудеться на курорті Зімбалі на березі Індійського океану поблизу портового міста Дурбан на південно-східному узбережжі країни, спіткає та сама доля.

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Окрім погрози Трампа запровадити з 1 серпня нищівні мита для ключових торговельних партнерів, президент США націлився на блок країн, що розвиваються, БРІКС, до якого входить Південна Африка, погрожуючи додатковим 10% митом за "антиамериканську" політику.

Він також виділив Бразилію, члена як БРІКС, так і G-20, пообіцявши 50% мито для цієї країни, критикуючи її переслідування колишнього президента Жаїра Болсонару за спробу скасувати результати виборів, які він програв.

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса був першим лідером БРІКС, який виступив проти Трампа після зустрічі в Ріо-де-Жанейро минулого тижня, заявивши, що американському президенту потрібно "більше оцінити появу різних центрів сили у світі".

Це сталося через кілька тижнів після того, як він зазнав критики від Трампа на телевізійній зустрічі в Овальному кабінеті за неправдиві твердження про те, що його уряд ігнорує геноцид білих фермерів країни.

Рамафоса також досі намагається переконати Трампа відвідати саміт лідерів G-20 у Йоганнесбурзі в листопаді, де він має передати головування в групі США. Перспективи того, що Трамп допоможе просунути пріоритети G-20 Південної Африки, виглядають незначними.

"Для багатьох питань порядку денного, які були напрацьовані протягом останніх чотирьох-п'яти років, наступного року це не є родючим ґрунтом", – сказала Елізабет Сідіропулос, головний виконавчий директор Південноафриканського інституту міжнародних відносин, маючи на увазі фінансування кліматичних заходів та сталий розвиток.

Незважаючи на байдужість Вашингтона, Південна Африка дотримується свого і спробує отримати все, що може, від зустрічі, яка триватиме весь тиждень і яку очолять керівники фінансів та керівники центральних банків у четвер і п'ятницю.

"Розвиток Африки має залишатися в центрі уваги цього року та в майбутньому", – заявив Рональд Ламола, міністр міжнародних відносин Південної Африки, на конференції Організації Об'єднаних Націй в Іспанії цього місяця. "Світ не може стояти осторонь і спостерігати, як зростання витрат на обслуговування боргу витісняє розвиток на ціле покоління".

Одним із наслідків пропуску США зустрічей є те, що це підштовхнуло деяких членів так званого Глобального Півдня та традиційних союзників США до зближення.

Невдовзі після зневаги Рубіо Європейський Союз заявив, що підтримує цілі Південної Африки у форматі G-20. Через два тижні економічний блок, який сперечався з Преторією з низки питань, провів свій перший саміт з цією країною з 2018 року.

Трамп "не зробить G20 неактуальною", – сказав Лув Нел, старший політичний аналітик Oxford Economics Africa. "Країни вже починають дивитися далі президентства Трампа та знають, що ці багатосторонні інституції переживуть цю адміністрацію".