Порядок денний G-20 відходить на другий план? Міністр фінансів США знову пропустить зустріч у Південній Африці

$41.780.04
48.840.13
ukenru
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
13:52 • 1200 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
Ексклюзив
13:34 • 7262 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
12:42 • 12486 перегляди
Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп
12:26 • 19134 перегляди
Зеленський запропонував крісло прем'єра Юлії Свириденко: що про неї відомо
10:15 • 24089 перегляди
50 тисяч грн одноразово та близько 7 тисяч кожного місяця: Кабмін погодив збільшення допомоги до та після народження дитини
08:14 • 32127 перегляди
Додаткові сесії НМТ: хто може взяти участь та як подати документи
Ексклюзив
14 липня, 07:47 • 38098 перегляди
“Цю воду в принципі не можна вживати”: подробиці масового отруєння на Закарпатті
14 липня, 06:59 • 34629 перегляди
Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, який летів в Україну - джерела
14 липня, 06:07 • 34532 перегляди
Спецпредставник Трампа Келлог прибув до України: на порядку денному - зброя і санкції
Ексклюзив
14 липня, 06:03 • 31036 перегляди
Чому їжаки стали активні вдень: чи це ознака екологічних проблем в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2.7м/с
31%
749мм
Популярнi новини
Погода в Україні 14 липня: де очікувати грози та спеку до +37°14 липня, 03:59 • 21979 перегляди
Атака росіян на Сумщину: є загиблі та поранені, зруйновані будинки14 липня, 06:11 • 45487 перегляди
Переговори щодо припинення війни: росія звинувачує Україну і США у "небажанні домовлятися"14 липня, 07:12 • 26484 перегляди
"Роумінговий безвіз" з ЄС: Україна схвалила відкриття сектору10:45 • 24633 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів11:15 • 26275 перегляди
Публікації
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України 13:52 • 1206 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
Ексклюзив
13:34 • 7270 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів11:15 • 26402 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 269247 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 263301 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Шмигаль Денис Анатолійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA11:18 • 12910 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 40794 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 37857 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 122880 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 86683 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ан-178
Boeing B-52 Stratofortress
Dassault Rafale
CAESAR

Порядок денний G-20 відходить на другий план? Міністр фінансів США знову пропустить зустріч у Південній Африці

Київ • УНН

 • 1746 перегляди

Найвпливовіші міністри фінансів світу вдруге цього року збираються в Південній Африці на зустріч G20, яку знову пропустить міністр фінансів США. Це відбувається на тлі торговельної війни, розв'язаної президентом США Дональдом Трампом, та його критики на адресу країн БРІКС.

Порядок денний G-20 відходить на другий план? Міністр фінансів США знову пропустить зустріч у Південній Африці

Вже вдруге цього року найвпливовіші міністри фінансів світу збираються в Південній Африці без присутності міністра фінансів США, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Скотт Бессент знову пропустить зустріч "Великої двадцятки" цього тижня, продовжуючи бойкот Південної Африки високопосадовцями США, розпочатий державним секретарем Марко Рубіо.

Південна Африка - перша країна з континенту, яка приймає саміт "Великої двадцятки". Але її амбіції використати це для просування питань, життєво важливих для країн, що розвиваються, ймовірно, будуть ще більше відсунуті на другий план, оскільки клуб зіткнеться з черговим залпом у торговельній війні президента США Дональда Трампа.

"Проблема навколо "Великої двадцятки" полягає в тому, що ви просто не знаєте, що вийде з Білого дому", - сказала Сануша Найду, старший науковий співробітник Інституту глобального діалогу в Преторії. "У міжнародній системі є актор, який відіграє таку руйнівну роль у порядку глобального міжнародного управління".

Найважливіший форум для багатосторонньої співпраці зазнав нападок з моменту повернення Трампа до Білого дому, що перешкоджає прогресу в таких питаннях, як зміна клімату та полегшення боргового тягаря, які Південна Африка сподівалася просувати.

За даними видання, ця зустріч, що відбудеться на курорті Зімбалі на березі Індійського океану поблизу портового міста Дурбан на південно-східному узбережжі країни, спіткає та сама доля.

Додамо

Окрім погрози Трампа запровадити з 1 серпня нищівні мита для ключових торговельних партнерів, президент США націлився на блок країн, що розвиваються, БРІКС, до якого входить Південна Африка, погрожуючи додатковим 10% митом за "антиамериканську" політику.

Він також виділив Бразилію, члена як БРІКС, так і G-20, пообіцявши 50% мито для цієї країни, критикуючи її переслідування колишнього президента Жаїра Болсонару за спробу скасувати результати виборів, які він програв.

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса був першим лідером БРІКС, який виступив проти Трампа після зустрічі в Ріо-де-Жанейро минулого тижня, заявивши, що американському президенту потрібно "більше оцінити появу різних центрів сили у світі".

Це сталося через кілька тижнів після того, як він зазнав критики від Трампа на телевізійній зустрічі в Овальному кабінеті за неправдиві твердження про те, що його уряд ігнорує геноцид білих фермерів країни.

Рамафоса також досі намагається переконати Трампа відвідати саміт лідерів G-20 у Йоганнесбурзі в листопаді, де він має передати головування в групі США. Перспективи того, що Трамп допоможе просунути пріоритети G-20 Південної Африки, виглядають незначними.

"Для багатьох питань порядку денного, які були напрацьовані протягом останніх чотирьох-п'яти років, наступного року це не є родючим ґрунтом", – сказала Елізабет Сідіропулос, головний виконавчий директор Південноафриканського інституту міжнародних відносин, маючи на увазі фінансування кліматичних заходів та сталий розвиток.

Незважаючи на байдужість Вашингтона, Південна Африка дотримується свого і спробує отримати все, що може, від зустрічі, яка триватиме весь тиждень і яку очолять керівники фінансів та керівники центральних банків у четвер і п'ятницю.

"Розвиток Африки має залишатися в центрі уваги цього року та в майбутньому", – заявив Рональд Ламола, міністр міжнародних відносин Південної Африки, на конференції Організації Об'єднаних Націй в Іспанії цього місяця. "Світ не може стояти осторонь і спостерігати, як зростання витрат на обслуговування боргу витісняє розвиток на ціле покоління".

Одним із наслідків пропуску США зустрічей є те, що це підштовхнуло деяких членів так званого Глобального Півдня та традиційних союзників США до зближення.

Невдовзі після зневаги Рубіо Європейський Союз заявив, що підтримує цілі Південної Африки у форматі G-20. Через два тижні економічний блок, який сперечався з Преторією з низки питань, провів свій перший саміт з цією країною з 2018 року.

Трамп "не зробить G20 неактуальною", – сказав Лув Нел, старший політичний аналітик Oxford Economics Africa. "Країни вже починають дивитися далі президентства Трампа та знають, що ці багатосторонні інституції переживуть цю адміністрацію".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
БРІКС
Сиріл Рамафоса
Марко Рубіо
Організація Об'єднаних Націй
Ріо-де-Жанейро
Бразилія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Південно-Африканська Республіка
Іспанія
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9